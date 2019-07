La belleza de Santiago del Estero conquistó Bulgaria

22/07/2019 - 22:50 Santiago

La bailarina del Ballet Folclórico Latinoamericano Santiago del Estero (Bafolse), Rocío Sánchez, fue elegida reina del XXII Festival Internacional de Danza de Velico Tarnovo, Rumania, que se realiza en ese país europeo desde la semana, con la presencia de los santiagueños como representantes de Argentina.

Esta es la segunda vez que el ballet de nuestra provincia impone a su belleza en el tradicional festival rumano, ya que en 2009 participó por primera vez, y fue elegida como Miss la santiagueña Laura Alcorta.

“En este evento se hace históricamente la elección de la reina entre las bailarinas de cada una de las delegaciones. El jurado está integrado por directores de los grupos y autoridades locales; se la hace en un natatorio, un lugar público de descanso, todo muy relajado, donde bailan las candidatas y de ahí sale la reina. Este año salió elegida Rocío Sánchez, junto a una colombiana divina, que fue la segunda miss, y las candidatas de Georgia y Rumania como tercera y cuarta”, contó a EL LIBERAL la directora del ballet, Mercedes Messad desde Rumania.

Popularidad

“Mechi” comentó a modo de anécdota que durante el desfile inaugural del festival con el que se saluda a las autoridades del pueblo, se les acercó gente del público que tenía fotos con los bailarines santiagueños.

“Una adolescente se acercó a Mariano Messad, y le mostró una foto con él, que se había sacado en 2009 cuando ella era una criatura muy chiquita. O sea que acá quedó un recuerdo hermoso en la gente, y hay un afecto especial. De hecho, desde ese año siempre nos invitaron y recién ahora, diez años después pudimos venir”, relató.

La gira del grupo santiagueño seguirá hasta el sábado en Varna, el festivales Hora Of Ancestors Folklore Festival, en Vaslui, Rumania del 2 al 6 de agosto, el International Folklore Festival “The Golden Fish”, del 7 al 12 de agosto en Tulcea, Rumania, y The International Folklore Festival “Hora Mare” (The Large Round Dance ) del 12 al 19 agosto Calarasi, Rumania.