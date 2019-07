Gaviota caza a un chihuahua del patio de su casa

22/07/2019 - 23:37 Mundo Web

Un hecho insólito ocurrió en la británica de Paignton, cuando un chihuahua fue cazado por una gaviota en el jardín de una vivienda.

Según reporta DevonLive, el ave descendió en picado, apresó al can en su pico y se lo llevó volando. El suceso fue presenciado por la pareja de la dueña del animal.

El perro, de cuatro años, todavía no ha sido localizado. La mujer espera que las redes sociales le ayuden a encontrarlo a su Gizmo, que destaca por su pequeño tamaño. "No tengo ni idea de si fue soltado o de dónde se encuentra ahora", lamentó.

