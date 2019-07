22/07/2019 - 23:58 Deportivo

Guido Garnica quemó las redes en San Juan y fue una de las claves en la gran actuación del seleccionado santiagueño, que ganó el Torneo Promocional Norte y consiguió el ascenso al Campeonato Argentino de Mayores, que se jugará desde el 14 de agosto en Formosa.

El tirador de 34 años de edad se mostró feliz por su regreso a la selección en un plantel con muchos jugadores jóvenes.

“Ponerme la camiseta de Santiago es lo mejor. Gracias a Dios hemos conseguido este logro tan importante”, declaró el capitán del equipo, en diálogo con EL LIBERAL.

Al ser consultado por los partidos del Promocional, comentó: “El partido contra Catamarca ha sido muy duro, muy físico. Tienen un buen plantel, mejor que el de San Juan. Y el domingo sabíamos que teníamos que mantener el mismo ritmo de juego. Tenemos un equipo joven, menos yo. Los chicos tenían que pasarse la pelota y gracias a eso y la confianza que nos teníamos entre todos, nos ha llevado a cerrar bien el buen juego”.

“Desde el primer día que nos juntamos a entrenar hablamos mucho y nos hemos puesto un objetivo, que era tratar de jugar en equipo, que es los que todos queríamos hacer bien. Gracias a eso hemos logrado una buena química”, agregó reconfortado.

Garnica no descartó la posibilidad de reforzar el plantel para afrontar el Campeonato Argentino. “Hemos ido con un plantel corto, porque no ha llegado a tiempo Nacho Luna, que ha perdido el colectivo. Con Nacho hubiera sido otro el tema. Los partidos hubiesen sido más tranquilos por el tema de que no tener un 5 natural, porque hemos tenido la mala suerte de que Autalán se haya lesionado en los primeros minutos del primer partido. Más allá de todo eso, hemos sabido sobrellevar los partidos. Creo que nos faltaría un poco más de experiencia para ir al Argentino, pero los chicos han demostrado estar a la altura”, indicó el escolta, campeón argentino de mayores en el 2011 en San Salvador de Jujuy.

Guido explicó su rendimiento a partir del caudal de juego que recibió de sus compañeros. “Les agradezco a los chicos por la confianza que han depositado en mí. Si he anotado en los dos partidos es gracias a ellos, porque realmente es un juego de equipo. Yo tomaba tiros que me dejaba el equipo: Guilli, penetrando y descargando, también Gabriel Rojas. La rotación ha sido excelente y eso al último nos ha dado el aire para terminar tranquilos el partido contra San Juan”, señaló el tirador, que le dedicó el título a su hijo, a su esposa y “a toda la familia que me banca.