“Llegamos al primer partido con quince días menos de trabajo”

Tras haber finalizado los trabajos de pretemporada de cara a la participación de Central Córdoba, el entrenador Gustavo Coleoni rompió el silencio y recibió a EL LIBERAL, en la intimidad de su hogar, donde trató temas importantes como la actualidad del equipo de cara al debut en la Superliga, como también la transformación que está atravesando la institución.

El “Sapo”, además, reveló cómo fueron sus días, después haber logrado, hasta aquí, el título más importante de su carrera como entrenador.

“Lo que hace poco parecía lejano, lo tenemos a menos de una semana”, comenzó reflexionando el entrenador “ferroviario”, en base al debut del equipo en la máxima categoría del fútbol argentino.

“La duda era cómo íbamos a llegar y cómo iban a venir los refuerzos y si el club podía afrontar todo esta transformación y considero que vamos en buen camino”, completó.

Consultado sobre cómo evalúa al equipo, para el primer partido, Coleoni fue claro y anticipó que no se llega de la manera que él pretendía.

“Vamos a llegar al partido ante Newell’s con quince días menos de trabajo, del que nos hubiese gustado. Somos el último equipo de la Superliga en ascender”, resaltó.

“Sueño con ser un equipo competitivo y no sufrir el cambio de categoría, pero también soy realista y la gente lo tiene que saber que llegamos con lo gusto”, completó.

Sin embargo, el DT cordobés aclaró que eso no será excusa y que el equipo estará a la altura.

“Algunos equipos se han reforzado con uno o dos jugadores. Nosotros trajimos quince. Primero debemos armar el grupo y después el equipo. Es algo anormal, pero hemos hecho un buen partido en Córdoba, pero la realidad dice que llegamos al debut con quince días de trabajo menos que el resto. Yo lo sé, mi cuerpo técnico y los jugadores también, pero eso no quiere decir que no vamos a estar a la altura”, remarcó.

En cuanto al equipo que el domingo saldrá a la cancha para jugar ante la Lepra rosarina, Gustavo Coleoni anticipó que todavía está en la búsqueda.

“Estamos en la búsqueda. Todavía tenemos dudas, como quiénes van a jugar, cómo lo hacemos y esa es la gran diferencia con los demás. En todos los puestos va a jugar el que mejor esté”, respondió.

Coleoni también analizó al rival y fue claro en sus conceptos.

“Es un equipo que prioriza el juego y nosotros debemos ser agresivos en la recuperación. Sé que están urgidos de resultados. Vamos a jugar con un estadio lleno, ante un equipo que no está acostumbrado a estar en la posición en la que está. Primero debemos trabajar en función de nosotros, saber nuestro plan y en base de eso, cómo pasarla mejor. De local como de visitante, me gusta ir con la intención de ganar, como lo hicimos siempre”, reflejó el entrenador.

El desafío

El “Sapito”, también anticipó que por ser el recién ascendido, no querrá decir que cambiaran la forma y la idea de encarar los partidos.

“Es un desafío que tenemos como cuerpo técnico, decir cuatro meses antes, que River me va a dominar. No está en mi ADN como entrenador. Somos 11 contra 11. Capaz que domina el 60% del partido y en esos 40 restantes, capaz que seamos mejor que ellos. Eso tampoco dice que ante los equipos chicos debo ganarles sí o sí. Esto es fútbol y el fútbol argentino es el más competitivo”.

El recambio

Consultado sobre los nombres que se fueron y por los que apostó, el DT aseguró sentirse tranquilo y satisfecho.

“Estoy convencido de lo que elegí. Soy de estudiar para achicar el margen de error. Soy empleado del club y debo pensar en la conveniencia del club y no es función mía. Sé que en las decisiones que tomamos, achicamos el margen de error. Estoy muy tranquilo con mis decisiones. Les agradecí a todos los jugadores por lo logrado”.

Coleoni también describió cómo fueron sus días, tras el ascenso.

“Disfruté muy poco el ascenso. Luego del ascenso, fue la semana difícil en la que tuvo que comunicarles a los jugadores, cara a cara o por teléfono, de mis decisiones. Nadie se fue sin escuchar mi devolución. Me fui a mi casa y no me aguantaron. Esta cuestión del armado y todo lo que demanda subir a Superliga. Me hice cargo de muchas cuestiones y por momentos me sentí superado”, contó.

Por último, dio su opinión sobre el tema del descenso, algo que la organización ya definió.

“Hay que ganar siempre y sumar. Sabemos que vamos a jugar ese torneo. Obviamente que si hay menos cantidad de descensos será mejor, pero no me cambia la planificación. Me puede cambiar el estado de ánimo, pero nada más”, cerró un confiado y firme Gustavo Coleoni.