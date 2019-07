FÚNEBRES | 23 de julio de 2019

23/07/2019 - 01:54 Funebres

Edgar Fabricio René Casabone

Sara Arminda Pereyra (Fernández)

Jorge Arturo Vélez (Loreto)

Elpidio Vicente Verón

Graviel Riserio Vegas (Clodomira)

Luis Oscar Gutiérrez (Clodomira)

Delia del Valle Gómez

Marta Yolanda Trejo (La Banda)

Meliton del Carmen Gauna (La Banda)

Octavio Reinaldo Argañaraz

Jorge Ezequiel Bustos

Dolores Borja

Elvira González

Juan Barraza

Oscar Roberto Pérez

BARRAZA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Sus sobrinos, hermanos, cuñados y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Servicio Certeza. ORG. ANTONIO GUARIA HNOS SRL.

BORJA, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Sus hijos Sergio, Susana, María del Carmen, Oscar, Martín, nietos y demás familiares participan su fallec. Servicio. ORG. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL

BORRÁS, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. María José Rizzo Patrón, María Angelica David, Marta Garay y sus respectivas flias. acompañan a su familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

CASABONE, EDGAR FABRICIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Su madre Rios Cristina, esposa Herrera Doris, hijos Agostina, Geronimo. Hnos Fede, Leo, Nacho, Franco, Luciano y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cob. HAMBURGO COMPANIA DE SEGUROS S. A . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CASABONE, EDGAR FABRICIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Sus hermanos Juan, Ruben, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Cristo Rey ( Loreto ). Cob. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S. A . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CASABONE, EDGAR FABRICIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Sus tíos Segundo Chávez, Jorge Chavez y Nora Chavez acompañan a su prima Cuki en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASABONE, EDGAR FABRICIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Juan Domingo Corvalán, su esposa Cristina Leguizamón, sus hijas, Vanesa, Anabel, Marisol y sus respectivas familias participan con profundo pesar el fallecimiento de "René", acompañando en el dolor a su mamá, sus hermanos, sus hijos y su tía Lidia Rios de Ramírez. Rogando el descanso eterno y resignación por su repentina partida.

CASABONE, EDGAR FABRICIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Tus amigos de la infancia de la calle Mitre: Chochi Ferez, Marce Zanni, Colo Montoya, Daniel y Darío Rodríguez te despide con profundo afecto elevando oraciones por el descanso eterno de su alma.

GÓMEZ, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Su esposo José Martínez Pérez, sus hijos Laura y Martín, h/pol, Juan, nietos Gisel, Gabriel, Lucas, Camila y Thiago y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cemet. Del Rosario. Cas de duelo Bº M. Moreno . Caruso Cía. De Seg.S.A. EMPRESA SANTIAGO.

GONZÁLEZ, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Su hijo Rafael, h/pol, Argentina Guzmán, nietos, Gabriel, Ramiro y bisnietos Josefina, Martina, Delfina, María, y demás fliares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Piedad hs 9 . Casa de duelo Belgrano 532 La Banda. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Juan Bautista Fini y Marina Nazar participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a su nieto Francisco. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Luis José Doueil acompaña al gobernador Dr. Gerardo Zamora en estos tristes momentos.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Olga Montesinos Herrera e hijos Diego, Alvaro e Ignacio acompañan con profundo dolor a Daniel y flia. en este dificil momento. Ruegan una oracion en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Prof. Josefina Yolanda Pedano de Fumarola, Blanca Argentina Pedano , Dr. Héctor Rafael Fumarola y Dr. Luis Alejandro Fumarola participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Raúl Romero y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Gerardo Zamora y su hermano Daniel Zamora y ruega una oración en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Dr. Luis Alejandro Fumarola participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Manuel Gregorio Pesce, su esposa Dalinda Rita Turbay, sus hijos Rosi, Marti y José Manuel y familia acompañan a sus amigos Gerardo y Daniel y sus respectivas familias en este dificil momento y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Pedro Argés y María Emma Caballero de Argés lamentan el fallecimiento de la madre del Sr. gobernador de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Las familias que integran Bulonera Manzur y Manzur Distribuciones participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. José María Piñón, Eva Salvatierra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Honorable comisión directiva del centro de Jubilados y pensionados del Bº Alberdi hacen llegar sus condolencias al gobernador de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora y a su hermano el Dip. Daniel Zamora participan el fallecimiento de su madre. Piden oraciones por el descanso de su alma.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Médicos, paramédicos y personal del Sanatorio 9 de Julio SA participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora y Daniel ZAmora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Miembros del directorio del Sanatorio 9 de Julio SA, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora y Daniel Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dra. Ana Cecilia Vittar y Dr. Martin Eduardo Costas participan el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El Consejo Directivo de la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista (FeSAH), participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gerardo Zamora. Elevamos oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Abelardo Octavio Cisterna y flia., acompañan al Sr. gobernador y su flia. en este dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Cristina Campitelli, Silvia Viano, Claudia Blasquez, Isauro Zalazar, Sandra Trovato y el equipo de trabajo del Centro Cultural del Bicentenario, acompañan a su compañera Virginia Cuevas y a su esposo Francisco Zamora en tan profundo dolor por la pérdida de su abuela Inés. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Mario Benavente y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Sr. gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora y del Sr. diputado provincial Daniel Zamora. Eleva oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Héctor Sebastián Muratore Vizoso participa el fallecimiento de la abuela de su amigo Zión acompañando en el dolor de la pérdida. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". La contadora Gral. de la Pcia. CPN Andrea Urquiza, subcontador Gral. de la Pcia. CPN Pablo Abutti y personal de Contaduría Gral. de la Pcia. acompañan al Sr. gobernador Dr. Gerardo Zamora y al Dip. Pcial. Daniel Zamora y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La comisión directiva y socios del Club Deportivo y Social IPVU participa su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Lic. Silvia Escalada, Ricardo Marcos y familia acompañan al Sr. gobernador Dr. Gerardo Zamora en este difícil momento. Ruegan oraciones.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Lucrecia Marcos acompañan a sus estimados amigos Sr. Gobernador Dr. Gerardo Zamora y Dip. Pcial. Daniel Zamora en este difícil momento. Ruega oraciones.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La HCD, concesionarios y empleados de la Socidad Sirio Libanesa de Sgo. del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del señor gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, haciendo llegar nuestras condolencias a toda su familia y rogando una oración en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dr. Alejandro Cáceres y familia participan con dolor el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Los miembros de la Fundación CePSI Eva Perón, acompañan en este difícil momento al Sr. gobernador Dr. Gerardo Zamora y su familia, por el fallecimiento de su madre, ruega una oración en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La directora Gral. del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, Dra. Susana Muratore de Garay y personal del organismo, expresan sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de la sra. madre del señor gobernador de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El Secretario Gral. Prof. Claudio Santos y comision directiva de ATESE (Asociación de la Educ. de Sgo. del Est.) acompañan en su dolor al gobernador Dr. Gerardo Zamora y flia. por la pérdida de su mamá.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dr. Hugo Ricardo Catella participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gerardo Zamora y acompaña a toda su familia.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El concejo directivo, mesa ejecutiva y socios de la Asociación de Productores Rurales y Afines (APRA) participan con dolor el fallecimiento de la madre del gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Guillermo Arturo Catella, Fernanda Yachelini y sus hijos Guido y flia., Guillermo y Mili de Patti, Pedro y Mara Fiad e hijos y Agostina participan su fallecimiento y acompañan al Dr. Gerardo Zamora y flia. en estos dolorosos momentos.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Nilda Guberville y sus hijas Silvina Moreta y flia; Carolina Moreta y flia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El rector Ing. Héctor Rubén Paz y la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el honorable consejo superior, decanos, vicedecanos, secretarios del rectorado, consejeros directivos, docentes, no docentes y los integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre del Sr. gobernador de esta provincia, Dr. Gerardo Zamora. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías, Ing. Pedro Basualdo, el vicedecano Dr. Carlos Juárez, los consejeros directivos, los secretarios del decanato, personal docente, no docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre del Sr. gobernador de esta provincia, Dr. Gerardo Zamora. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Mariano Basabe y familia participan el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Sunny Bauque y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y a su nieto Francisco en su sentimiento de pérdida. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones en su querida memoria

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Su amiga Mashi Gerez de Fernández, sus hijos María Ana, Luis Pablo, Maria Nina y sus nietos participan con dolor el fallecimiento de la querida Inesita, rogando al Señor la reciba en su Reino. Pedimos cristiana resignación para su familia. Q.E.P.D. querida amiga.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La comisón directiva y socios del Club de los Abuelos de Santiago del Estero participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Jacqueline Julián, Horacio Morello, Emanuel Morello y familia participan con pena y dolor el fallecimiento de la madre del Sr. gobernador Dr. Gerardo Zamora y el Dip. Daniel Zamora acompañando junto a su familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La comisión directiva de la Asocioación Civil "17 de Noviembre" empleados del I.P.V.U. participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Madre de nuestro gobernador Dr. Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Acompañan en este momento al Sr. gobernador Gerardo Zamora ante la irreparable pérdida de su madre: Norma E. J. Saad y sus hijos Antonio, Yesmín y Carlos Llebeili.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Lelia Galeano de Bosque participa y acompaña a sus hijos en este doloroso momento.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Lelia Bosque participa y acompaña a su hijos y familia ante irreparable pérdida.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El Padre Gregorio Makantassis y el Centro Ortodoxo San Jorge participan el fallecimiento de la madre del Sr. Gobernador Gerardo Zamora y elevan oraciones por el descanso de su alma. Que su Memoria sea Eterna.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "...Volverás a encontrar mi corazón, volverás a encontrar su ternura acendrada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas" (San Agustín). Ing. Rubén D. Giorgis y su esposa María Fernanda Gómez Macedo participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos Dr. Gerardo Zamora y Daniel Zamora en tan dificil y doloroso momento.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Acompañamos en este triste momento y rogamos por el descanso eterno de su alma. Deseando una pronta resignación a Francisco y su querida familia. Alejandra, Nahir, Yamila, Iara y Carlos R. Llebeili.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Ing. José R. Santos y flia. participa el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gerardo Zamora y hacen extensivo su saludo a toda la familia por el doloroso momento que les toca transcurrir. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Cruz Roja Argentina filial Sgo. del Estero participa con dolor el fallecimiento de la madre del Excmo. gobernador de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora. Ruega oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La honorable comisión directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA), participa con profundo dolor del fallecimiento de la sra. madre y acompaña en este doloroso momento al gobernador Gerardo Zamora y a su familia, rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Hugo Argañarás y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Dr. Carlos Ernesto García y el personal de la oficina de Jueces de Paz no letrados participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gerardo Zamora. Rogamos una oración en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Su kinesiologo Edgardo Gavilan, participa con profundo pesar su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Ing. Manuel Llarrull, acompaña en su dolor al Dr. Gerardo Zamora. Ruega oraciones por el eterno descanso del alma de su amada madre.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Elsa Merz acompaña en el dolor por tan irreparable pérdida al Dr. Gerardo Zamora y familia.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Horacio Suarez, Hebe Neirot de Suarez y flia., acompañan al Dr. Gerardo Zamora y familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Luis Alberto Chedid y familia., participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Gerardo Zamora. Que en paz descanse. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Walter Chedid y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Dr. Gerardo Zamora. Que en paz descanse. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dr. Maximiliano Almada, del Sanatorio 9 de Julio, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Dr. Gerardo Zamora. Ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Susana Vivona, sus hijos Benjamin, Valentin, Agustin, Martin Arce y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. CPN: Mario Sabino Vega, su esposa CPN: Silvia Corvalan de Vega participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Sr. gobernador Dr. Gerardo Zamora y del diputado Pcial. Daniel Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Benjamin Adolfo Arce, su esposa María Eugenia Zain Boix, sus hijas Sofia y Elena Arce participan con dolor su fallecimiento y elevan una oracion en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Juan Bautista Paz, Natalia Soria y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Diego Jiménez, María Alejandra Cerro y su hijo Dieguito, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El consul general de Italia, Dott Tibero Schmidlin y Sra., el vice consul Honorario de Italia en Santiago del Estero, Luis H. Bellomo y Sra., participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Gustavo Mariano Paz, María Fernanda Barbesino y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Oreste Pereyra y su familia participan con dolor el fallecimiento de la madre del Sr. gobernador Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Lic. Pedro Barrionuevo y el Prof. Roberto Olivera miembros de la Asociación de Docentes A. D. I. R. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Hebe Ruth Suarez de Jerez y flia., acompañan a sus hijos Dr. Gerardo Zamora y Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora en tan doloroso momento, por el fallecimiento de Doña Ines, haciendo extensivo nuestras condolencia a toda su flia. Rogamos pronta y Cristiana resignación.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Prof. Adriana Gómez y flia., participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de profundo dolor al Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Haydeé Palavecino, los que integran el Programa Alero Quichua Santiagueño participan con dolor el fallecimiento de la madre del gobernador de la provincia de Sgo. del Estero Dr. Gerardo Zamora, como así también a toda su familia.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El consejo de administración de Fundación Zerda y su presidente Sra. Noemí Rosana Gerez, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Madre del Dr. Gerardo Zamora a quien acompañamos en este dificil momento.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dra. Clara Gamietea de Saavedra, Diego G. Saavedra y familia, participan su fallecimiento y acompañan al Dr. Gerardo Zamora y flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Jorge Ariel Saad, su esposa Carolina y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La diputada provincial, M.C. Sirley Julián y Gerardo Fernández participan con dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Abud Saad, su esposa Chiqui, hijos e hijos politicos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La comisión directiva y empleados del Sindicato de Maestros Especiales, docentes y empleados de educación de Sgo. del Estero (SIMESE) participan con gran pesar el fallecimiento de la madre del Sr. gobernador, Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Mary Julián de Fernández y sus hijos, participan con gran pena el fallecimiento de la madre del Dr. Gerardo Zamora, elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. " No llores su me amas…¡si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos…!". Nora del C. Rodríguez, secretaria general de SIMESE, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre del Sr. gobernador, Dr. Gerardo Zamora y ruega al Altísimo consuelo y resignación para su familia.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general. CPN Graciela Muratore de Corona, sindicio, miembros del consejo gremial, participan el fallecimiento de la madre del gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dr. Juan Manuel Pereyra y Alicia María Paz participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre del gobernador Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Alicia Paz, Agustina, Nicolás y Ximena Badel e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador Dr. Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Enzo Alberto Rearte y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del compañero y amigo gobernador Dr. Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Sindicato de empleados Administrativos de la Educación (SEADE) y sus afiliados participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del compañero y amigo gobernador Dr. Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Andrés Horacio Muratore y Anabel Arce participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Ricardo Colaneri y familia participan con dolor el deceso de la madre del excelentísimo señor gobernador , Dr. Gerardo Zamora y piden para sus hijos cristiana resignación.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Ernesto "Tucho" Mazoud y Alfredo Mazoud participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con cálido sentimiento al Sr gobernador, Dr Gerardo Zamora y demas familiares. Quimili.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Silvia Nora Salim de Baracat, sus hijos Dra. María José, Dr. Juan Manuel y Dra Silvia Edina Baracat y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de gran consternación, elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Señor recibe a Amalia en el reino de los bienaventurados". Prof. María de los Ángeles Ramírez (Peky), sus hijos Gonzalo y Rodrigo Hernández con sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Excmo. gobernador Dr. Gerardo Zamora y elevan oraciones por una cristiana resignación a todos sus familiares.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Eva Sayah Correa, su madre, hermanos y flia acompañan en su profundo dolor a sus hijos: Dr. Gerardo y Daniel y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria. Que así sea.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. El Sr. comisionado municipal de Cañada Escobar Sr. Walter Guillermo Bonnano y demás personal participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Noemí del Valle Diaz y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Director y todo el personal de Obras Sanitarias de la provincia, saluda con profundo pesar al Sr. Gobernador y familia, ante el fallecimiento de su señora madre. Oraciones por el descanso eterno y resignación a la familia.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Jorge Leal y Familia, participan del fallecimiento de la Sra. madre del Gobernador Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones a su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Gerardo Leal y familia participan del fallecimiento de la Sra. madre del Gobernador Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones a su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Carlos Mario Dreosti y familia participan el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador, Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones por su descanso en a paz del Señor y por consuelo para la familia.

PÉREZ, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. La Comisión San Lucas de la parroquia Santo Cristo y todos los miembros de la misma participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía de Patricia Orieta fiel colaboradora de la comunidad y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Su madre: Elba, sus hijos: Titi y Ale, sus hnos.: Kike, Damián, Javier y Rita, su hno. pol.: Álvaro, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 15 en el cement. El Descanso. Casa de duelo:Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Para nuestro padre que no dio todo en esta vida. Sus hijos que lo aman. Lo despiden con amor. Descansa en paz.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Su hermano Dicto Veron, su esposa Nelly, sobrinos Nicolas, Maria Eugenia y Alvaro, sobrinos pol. Simon y Mariana, sobrinos nietos Vicente y Lila, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Sus hermanos Celestino y Benito Veron con sus respectivas familias., participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Descansa en paz.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Gracias por todos los momentos compartidos. Te amaremos por siempre. Sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Señor ya esta ante ti recibelo en tu Reino. Su nieto Nicolas Zanni y Gabriela Lladon e hijo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido abuelo. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran cremados.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Con gran dolor te despedimos, te vamos a extrañar mucho. Ya estas con dios Descansando en paz. Te vamos a llevar en nuestros corazones por siempre. Su nieta Daniela Zanni, su esposo Julio Ponce y sus bisnietos Benjamin y Mateo Ponce Zanni, participan con dolor su partida y brille para vos la luz que no tiene fin.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Eduardo Robato participa el fallecimiento del papá de su amiga Nancy suegra de Lalo y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Graciela Tenreyro y flia., participa y acompaña en el dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Siempre te recordaremos con mucho amor. Gracias por todo. Martin, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Zanni Daniel y Nancy Veron, nietos y bisnietos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Elpidio y elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Familia Rojas Zanni, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Rolando Alvarez, Maria de Alvarez e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Nancy y flia. en su pesar. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Sus vecinos familia Cuellar, Nola Guzman y Sra., flia. Autalan, Julio y Mary Uñates, Chicha Toscano y flia., Carmen Coria y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Lola de Zanni, sus hijos Rodolfo, Marcelo y respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Elpidio y acompañan a la flia. Veron ante tan irreparable perdida. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Su esposa Nicolasa Maldonado, hijos Luis, Carlos, Nancy, h/pol, Gaby, Haydee, Daniel, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán cremados en crematorio El Polear hs 10. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S/V. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Irma Carabajal de Ferez, sus hijos Gringa y Marcelo Zanni, Mecha, Chochi y Beba despiden con profundo afecto a don Elpidio elevando plegarias al Altísimo por e eterno descanso de su alma.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Cecilia Zanni y Diego Egea participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus tíos Nancy y Lalo y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Club A. Unión Santiago participa el fallecimiento del hermano del Prof. Dicto Verón. Ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Liliana Gorosito, su esposo Héctor González y sus hijos Mauro y Lara González acompañan al amigo Dicto Verón por el fallecimiento de su hermano. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VERÓN, ELPIDIO VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su cuñada Gladys, sus sobrinos Nori, Chiquilin y Chochin y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL RUIZ, NORA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. María José Rizzo Patrón, Marta Garay y sus respectivas flias. acompañan con mucho cariño a sus familiares y participan con profundo dolor en este difícil momento.

ARGAÑARAZ, OCTAVIO REINALDO(q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Sus hijos Orlando, Lili, Mariano, Ruben, Martin, OscarRoberto, Carlos,Juan, Claudio h. politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas cementerio jardin del sol COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BENAVIDES, REMIGIO ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Su esposa Estela Lopez sus hijos Rosa, Jose, Valle, nietos Jose, Silvina, Mikol, Maxi,Vale, Franco, Juan, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 17 horas en el cementerio la misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA TEL 4219787.

CHÁVEZ, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Su esposa Pabla Guzman, sus hijos Rafael, Claudia, Mabel, Angio, Teodolinda, hijos polit. y nietos part. su fallecimiento sus restos son velados e inhum. hoy en el cement. de Colonia El Simbolar - CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383. L.B.

GAUNA, MELITON DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Su sobrino Jose Antonio Valentini y flia participan con dolor su fallecimiento sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia COB. NORCEN NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d) Falleció el día 21/7/19|. Su esposo Luis, su hija Mariana y demas familiares participan en su fallecimiento. Cocheria del Plata Servicios Funebres, Saenz Peña 371, La Banda.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Sus vecinos de toda la vida: Lucia Coría de Saldaña, Nieves Saldaña de Alvarado y flia participa su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. El personal del departamento de Ciencias Sociales de la escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga" participa el fallecimiento de la Sra. esposa de su compañero y gran colaborador Luis Santillán y ruegan una oración en su memoria. Que Dios y la Virgen la tenga en su gloria.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Oscar Ignacio Beltrán y familia participan su fallecimiento . Que Dios nuestro Señor de paz y resignación a su esposo Luis y a su hija Mariana en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Prof. Marcelo Andrada y familia participan con dolor el fallecimiento de su colega, vecina y amiga y le hacen llegar sus condolencias a su esposo Luis, a su hija Mariana, su hermano Omar, sobrinos y demás familiares por tan irreparable pérdida. Excelente docente reflejada en las palabras de sus colegas que la despidieron. Elevan oraciones a su querida memoria.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Gringa Gómez de Santos, sus hijos Maria Verónica Santos y Mario López, José María Santos y Eugenia Paz, Rodrigo Santos, Ramiro Santos y Cecilia Rodriguez, y sus respectivas familias, participan del fallecimiento de la Prof. Marta y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. El Dpto. de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y Tecnologías de la Escuela Normal Superior Dr. José B. Gorostiaga, participa con mucho dolor el fallecimiento de la ex profesora de la escuela y esposa del Prof. Luis Santillán de este Dpto. y rogamos oraciones en su memoria y por la pronta resignación de su esposo Luis y de su hija Mariana.

GUTIÉRREZ, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Su esposa Norma Vizgarra, su podre Ricardo Gutiérrez, sus hijos Nelson, Luisina, Norma, Zulma, Martín, Néstor, Zunilda, sus nietos, hermanos y demás fliares participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy 11.30 hs en el cemet Norte. Casa de duelo A. Herrera y Mailin (S/V). Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

LAYUS DE CANO, PILAR DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/19|. Su familia invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs. en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.

PEREYRA, SARA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Su hija Paz Maria de Los Angeles, hijo Pol. Gomez Jorge, nietos Franco Lautaro, Julita Abril y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio CristoRredentor (Fernandez ) . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

PEREYRA, SARA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Ahora Dios te ha llamado para estar a su lado, nos quedan hermosos recuerdos que permitirán que vivas por siempre con nosotros. Ya estás con tu Cacho. Su hija María de los Ángeles Paz, su yerno Jorge Gómez y sus nietos Franco y Julieta Gomez Paz participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor.

PEREYRA, SARA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Su hermana María Inés y su amiga Celia participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, SARA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. "Señor ya está en tu reino, cobíjala con tu manto de luz y dale el descanso eterno". Dr. Lucio Suárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, SARA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Los compañeros del Hospital Zonal de Fernández de su hija María de los Ángeles Paz: Marcia Corbalán. María Cardo, Victoria Tagliotti, Ivan Armada y Virginia Coronel participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

PEREYRA, SARA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Irma Bravo Carabajal y Osvaldo Trogolo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PEREYRA, SARA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Caminante no hagas ruido, que "Chini" se ha dormido en los brazos del Señor. Recordaremos siempre tus alegres ocurrencias. Sus cuñados Misael Paz y Silvia Abraham, sus sobrinos Martín y Gerardo y sus respectivas familias y Luciano Paz participan con profundo dolor su fallecimiento.

PEREYRA, SARA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas el me hará descansar. Vivirás por siempre en nuestro recuerdo, nunca olvidaremos tus picardías. Sus cuñados Mauricio Paz y Susana More, sus sobrinos Maximiliano, Rodrigo y Flia. y Leandro Paz participan con hondo pesar su fallecimiento.

PEREYRA, SARA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Señor, ya está frente a ti, permítele gozar del paraíso eterno. Por siempre en el corazón de tu hermano Mario Pereyra, Isabel Rojas, Mario G. Pereyra y flia. , Alberto Pereyra y flia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PEREYRA, SARA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Dra. Trici Ponce Romay, Marcia Corbalán y Cristina Hansen participan su fallecimiento y acompañan a su hija María de los Ángeles, del laboratorio del hospital zonal "Dr. Rudecindo del V. Cazzaniga", en el dolor y la resignación.

VEGAS, GRAVIEL RISERIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Su esposa Lidia Vega, sus hijos Abel, Héctor, Hermindo, Velia, Marcelo, Martín, Nancy, Nilda, Lucas, Ramón y Karina, h/pol, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy 12.30 hs en el cemet. La Esperanza. Casa de duelo. A. Herrera y Mailin (S/V). Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

VÉLEZ, JORGE ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Sus hermanos Juan, Ruben, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey ( Loreto ). Cob. CARUSO CIA.ARG. DE SEGUROS S. A . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

VÉLEZ, JORGE ARTURO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Su hermano Dr. Juan Ramiro Vélez, su esposa Patricia A. García, sus hijos Patricia, Juan Ramiro, Sofía, Juan Gregorio e hijo político Matías Gentilini participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de Loreto. Elevan oraciones en su memoria.

VÉLEZ, JORGE ARTURO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Su sobrina Dra. Patrica Velez García, su esposo Dr. Matías Gentilini participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VÉLEZ, JORGE ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin. Tus primos hermanos Toti, Gloria, Yoly, Cachin, Damaris, Sebastián, Amalia y Edith. Participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Loreto.

CAMPOS, MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció 23/1/19|. "Siempre te recordaremos".Tus hijos Mario y Graciela, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa rogando por su eterno descanso al cumplirse 6 meses de su partida a realizarse hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: No hay día en que no te tengamos en nuestras mentes, sentimos mucha tristeza al no tenerte y no poder darte un fuerte abrazo , decirte la falta que nos haces,te extrañamos, nunca dejaras de ser importante para los que te llevamos en el corazón. Tus padres, Luis y Negry,tus hmas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri ,tu abu Pila y demas familiares se reuniran hoy a las 16 hs en la gruta al conmemorarse 7 años y 7meses de su partida. Se ruega una oración en su memoria

MURGUÍA, HILTON FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Amor mío, no es lo mismo desde que no estas, solo nos quedan los hermosos recuerdos que vivimos juntos y los cuales vivirán por siempre en nuestros corazones. Tu sonrisa y tu dulce mirada nos despertará cada mañana para seguir sin ti. Sé que estás bien junto a tu mamá y a nuestro Señor Jesús. Gracias por todo el amor que nos brindaste. Te amamos y te amaremos por toda la eternidad. Su esposa María, Benjamín y Bautista invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:00hs en la parroquia de Sumanpa al cumplirse nueve noches de su partida.

MURGUÍA, HILTON FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. Hijo mío: no hay palabras para describir el inmeso dolor que dejaste en tu familia, amigos, compañeros de trabajo y jefes. Vivirás eternamente en nuestros corazones por la gran persona que fuiste, siempre de buen humor y servicial. Su padre Piri, sus hermanos María y Koki, su cuñada Celia, sus sobrinos Briza, Abril, Ezequiel, Nahuel y Francisco invitan a la misa que se realizará hoy a las 20hs en la Parroquia de Sumampa al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

RODRÍGUEZ VDA. DE GEREZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/04|. Mami: Hoy hace 15 años que te mudaste a nuestros corazones y te mantienes viva en nuestras memorias. Te amaremos siempre. Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos nos reuniremos hoy, a las 20:30hs, en la Iglesia Catedral para rogar por tu eterno descanso.

SÁNCHEZ, MIGUEL WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/19|. No te pares, al lado de mi tumba y solloces. No estoy ahí no duermo, soy un millar de viento que sopla y sostiene las alas de los pájaros, soy el reflejo de la luz sobre el grano maduro soy la semilla y la lluvia, benévola de otoño, cuando despiertes en la quietud de la mañana. Soy la suave brisa que juega con el viento, soy la estrella que brilla en la noche. "No llores no he muerto" estoy en ti junto a Dios te amamos. Tus hijas, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos nietos, invitan a familiares, amigos y vecinos a la misa que se oficiara hoy 20.30 hs en Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

GONZÁLEZ DE DÍAZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/10|. Sus hijos Ana María y Luis Rubén, hijos pol. y nietos invitan a la misa con motivo de cumplirse nueve años de su fallecimiento, que se realizará hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol. Ruegan una oración en su memoria.

ROMANO, PATRICIO - RODRÍGUEZ, ROSARIO DEL C. - ROMANO, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.)|. El tiempo pasa pero sus recuerdos imborrables nos mantiene con la esperanza de encontrarnos en la eternidad junto al padre celestial. Sus hijos y hermanos: Hugo, Mario, Roger y Liliana Romano, invitan a la misa que se oficiara el día 23 de julio del 2019, en la iglesia Cristo Rey de la ciudad de la Banda a las 20 Hs. Con motivo de cumplirse 24, 21 y 2 año y ocho meses de sus respectivos fallecimientos. Ruegan una oración en sus memorias.

SILVA, MILAGROS ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/09|. Milly querida hoy hace 10 años de aquel día que cerraste tus ojitos, fue el día mas triste de mi vida...como quisiera que no sea verdad, que sea solo un mal sueño. Milly te extraño tanto, como me cuesta vivir si vos. Hija querida, no hay un día que no te recuerde. Vives y vivirás por siempre en cada uno de nosotros. Su mamá Valeria y demás familiares.

CLEMENTE, ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/19|. "¿Sabes Rulito?, me siento feliz de haberte conocido y tratado mi gran amigo; ya que tener un "Verdadero Amigo" no es cosa de la que pueda presumir todo el mundo. Sólo me queda el gran consuelo de haber podido tener a quien confiar todos mis secretos aunque la vida nos haya permitido compartir un breve tiempo; pero creo que no va a existir otra persona con la posibilidad que yo tuve de conocer a un gran ser humano y un gran compañero como vos. ¿ Habrá tenido alguien la dicha que yo tuve de contar con un amigo y el placer más grande de haber pedido concretar una verdadera amistad? ¡ Yo si! ¿Yo si! Te extraño un montón. Siempre en mi corazón. Gordito Gómez.