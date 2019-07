Boris Johnson será el nuevo primer ministro del Reino Unido

23/07/2019 - 12:17 Mundo

Los conservadores eligieron a Boris Johnson como líder del partido para reemplazar a la primer ministro Theresa May. En la mecánica parlamentaria británica, el líder del partido con más diputados y una mayoría en la cámara, se convierte automáticamente en primer ministro.

Aunque todavía faltan las formalidades del traspaso del poder, varios conservadores anunciaron que renunciarían sus cargos, entre ellos dos archienemigos de Johnson, el ministro de Finanzas Philip Hammond y el secretario de estado de relaciones exteriores, Alan Duncan.

Mañana la atribulada Theresa May se dirigirá a Buckingham Palace para presentar su dimisión a la Reina Isabel y recomendar a Johnson para el puesto, último acto de la permanente humillación que fueron sus tres años al frente del gobierno.

Thank you all for the incredible honour you have done me. The time for campaigning is over and the time for work begins to unite our country and party, deliver Brexit and defeat Corbyn. I will work flat out to repay your confidence