El trailer de 'Top Gun: Maverick' generó polémica entre los fanáticos

Paramount Pictures mostró el trailer de Top Gun: Maverick, la secuela del éxito de 1986, en la que se ve al personaje de Tom Cruise con su icónica aeronave. Sin embargo, tiene dos cambios clave. Los parches que originalmente mostraban las banderas japonesas y taiwanesas fueron reemplazados por dos símbolos ambiguos pero con el mismo esquema de colores.

Esta modificación llevó a especular con que se trata de una manera de apaciguar a la República Popular ya que el gigante de internet Tencent está cofinanciando la película.

La primera chaqueta que Maverick, interpretado por Tom Cruise, llevó en 1986 tenía un parche que decía "Far East Cruise 63-4, USS Galveston", que conmemora una gira del acorazado estadounidense por Japón, Taiwán y el Pacífico occidental. Dicho parche tenía las banderas de Estados Unidos, Naciones Unidas, Japón y Taiwán.

En la nueva película, la cazadora aún incluye las banderas estadounidense y de la ONU, pero las banderas japonesa y taiwanesa no se ven por ninguna parte, y el Galveston no se menciona, según Business Insider. Otras personas sugieren a que podría deberse a cambios en la trama.

El parche original es de la gira de Vietnam del padre de Maverick, mientras que el nuevo parche dice "85-86" con las palabras "Indian Ocean Cruise", que fue donde ocurrieron las peleas de perros en la primera película.

There’s a new Top Gun movie coming out. And Maverick is wearing the same leather jacket - only this time it’s Communist Party of China-approved, so the Japanese and Taiwanese flag patches are gone (screenshot on right is from the new trailer)... pic.twitter.com/gUxFNFNUKX