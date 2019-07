El viernes se abren los Cuartos de Final

24/07/2019 - 02:35 Semillero

El próximo viernes comenzarán a jugarse la llave de Cuartos de Final, del torneo Apertura que organiza la Liga Santiagueña, para la competencia de sus divisiones inferiores.

La definición iniciará el viernes, en cancha de Comercio, con cuatro partidos adelantados, mientras que el sábado será tiempo para el plato fuerte.

Entre ellas, se destaca el enfretamiento que sostendrán Central Córdoba vs. Mitre Negro, por la categoría Sexta.

Justamente, el Aurinegro es la institución que más representación tendrá en este cruce.

La programación completa se detalla a continuación.

Viernes

En cancha de Comercio Central Unidos: En Novena, Comercio vs. Mitre Negro y Vélez de San Ramón vs. Mitre Amarillo. En Octava, Mitre Amarillo vs. Mitre Negro. En Séptima: Mitre Amarillo vs. Mitre Negro.

Sábado

En Villa Unión: Sexta: Central Córdoba vs. Mitre Negro. Séptima, Central Córdoba vs. Vélez de San Ramón. Octava: Central Córdoba vs. Vélez de San Ramón y Comercio vs. Central Argentino.

En Central Argentino: Sexta: Instituto Deportivo Santiago vs. Independiente de Fernández e Unión Santiago vs. Defensores de Forres. Séptima: Agua y Energía vs. Güemes. Novena: Central Córdoba vs. Independiente de Fernández.

En Comercio Central Unidos: Sexta: Sarmiento vs. Agua y Energía. Séptima: Instituto Deportivo Santiago vs. Sarmiento. Octava: Villa Unión vs. Sarmiento. Novena: Sarmiento vs. Instituto Deportivo Santiago.