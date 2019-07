Le amputaron la pierna equivocada a una mujer que padece diabetes

24/07/2019 - 16:25 Policiales

Este miércoles se conoció la terrible historia de una mujer, a la que el lunes pasado le amputaron por error una pierna sana en un centro médico de Berazategui, de acuerdo con lo denunciado por la familia de la víctima.

El hecho sucedió en el Nuevo Sanatorio Berazategui, ubicado en calle 141 y 14, en ese municipio del sur del conurbano bonaerense.

Allí, la mujer de 67 años e identificada como Magdalena, debía someterse a la ya de por sí traumática intervención en la que le amputarían una de sus piernas por lesiones derivadas de una diabetes y que ya le habían costado un dedo del pie.

Te recomendamos: "Allanaron la clínica donde amputaron la pierna equivocada a jubilada con diabetes"

Este miércoles y tras realizar la denuncia correspondiente, Mayra, la hija de Magdalena, contó a los medios la desesperante situación que vivieron. "Claramente el médico no sabe qué pierna amputó. La pierna derecha era la que estaba en proceso, figura en la historia clínica, no sé qué pasó. Cuando entramos a la habitación nos dimos cuenta enseguida", dijo la mujer.

Hace un tiempo, a la paciente le habían amputado un dedo del pie del lado que ahora habían previsto amputarle totalmente. "Cuando levanté las sábanas, vi que era la pierna izquierda la que habían amputado", agregó Mayra, que tras notar ese grave error fue inmediatamente a la al quirófano.

"Ahí lo encontré al cirujano, estaba muy nervioso. El doctor es de apellido Cardozo (Gonzalo). No tenía palabras, no sabía qué decirme. Justo llegaron dos amigas mías, ellas escucharon la discusión, pero no sabía qué decirme... Es el mismo médico que le había amputado el dedo de la pierna afectada. El pie estaba vendado, había que sacarle esa protección y proceder en esa misma pierna", expresó incrédula la mujer.

Te recomendamos: "Iniciaron un sumario y suspendieron a la anestesióloga que fotografiaba a pacientes dormidos"

Por su parte, las autoridades de la clínica de Berazategui aún no se refirieron al caso.

Tras la cirugía, la mujer víctima de la mala praxis fue derivada a una sala común, lo que indignó aún más a los familiares. "La mandaron a una sala común. Y ella es diabética, hipertensa, no podía entender que la mandaran ahí. Ella requiere otros cuidados. Luego pudimos conseguir que la trasladaran", afirmó su hija.

Según su relato, el director de la clínica todavía no apareció ni les dio explicación alguna. Además, denunciaron que pasaron varias horas hasta que pudieron conseguir una copia de la historia clínica. "Tuvimos que llamar a la Policía. También quise hablar con otro de los médicos que atiende a mi mamá, el doctor Rico (Mariano), pero no pude. No voy a parar hasta la sacarle la matrícula a Cardozo, que sé que sigue atendido", concluyó la mujer.