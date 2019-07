“En los últimos 45 años, el caudal del Dulce ha tenido un incremento sustancial”

24/07/2019 - 21:08 Santiago

Ing. Héctor Daniel Farías

INGENIERO HIDRÁULICO

El ingeniero hidráulico, Héctor Daniel Farías se refirió, en una nota con EL LIBERAL, a la situación en que se encuentra el río Dulce en cuanto a los caudales que transporta, cómo evolucionó esa característica a lo largo del tiempo y también describió cada una de las zonas en las que está dividida la cuenca en la cual nace y recorre este curso de agua.

Farías, destacó además las causas que llevaron al crecimiento que tuvo el caudal del Dulce con el correr de los años y los factores que incidieron en los últimos años.

¿El caudal de agua que trae el río Dulce ha variado con el correr de los años?

Hay mediciones continuas y también estimaciones confiables a lo largo de los años desde antes de Río Hondo y desde que está operando el embalse de Río Hondo. Si uno analiza la serie completa desde principios del siglo XX hasta nuestros días, en torno a unos 100 años va a encontrar que desde mediados de la década del 70´ diría desde 1974 en adelante, los últimos 45 años, esos caudales tienen una media mayor que si uno toma la media del período anterior.





¿Cuánto fue el aumento que tuvo entonces el caudal?

Hubo un incremento importante en torno al 25% más o menos si uno toma la serie del río y calcula el promedio antes de eso, va a encontrar que un módulo del río, el caudal medio anual estaba en torno a los 87 a 90 m3 por segundo, del 74 para atrás. Pero si uno toma del 74 para adelante, entonces va a ver que está en el orden de los 140 m3 por segundo, o sea que la media global de toda la serie estaría en torno a los 125 m3, o sea ha habido un incremento sustancial.





¿Cuáles han sido las causas de ese incremento?

Hay varias causas. Primero hay causas naturales que son atribuibles al cambio global o a la variabilidad climática, puede ser atribuibles a una cosa, a la otra o a la acción combinada de las dos: cambio climático o variabilidad climática y a raíz de eso el régimen de lluvias es mayor.

En 1974 hubo un famoso meteoro , una época en la cual en el mes de marzo completo llovió todos los días, durante todo marzo llovió lo que debía llover todo el año en Santiago. A partir de ahí se empezaron a generar años cada vez más húmedos. Había algunos años un poco más secos pero en general la tendencia es que han sido húmedos, eso probablemente sean atribuibles a una variabilidad climática natural.

Pero también hay cuestiones de tipo antropogénicas, es decir, inducidas por la mano del hombre como por ejemplo que el cambio en el uso del suelo en la cuenca alta hace que la cuenca tenga menos capacidad de retención. Antes, había bosque y el bosque absorbe, retiene mucha agua. En cambio ahora dese los años 60 para acá se ha talado el bosque y se ha empezado a hacer agricultura y las tierras agrícolas no absorben el agua, la dejan escurrir, entonces lo que viene de Tucumán ante un régimen de lluvias más o menos parecido, produce más escorrentía superficial que lo que produciría si tuviéramos una masa boscosa en la cuenca alta. Pero es cierto que en las últimas 4 décadas ha habido un incremento sustancial del régimen de escorrentía directa o escorrentía superficial en la cuenca, eso sí es cierto.





¿Cuál es la extensión del trazado del río y sus características?

La cuenca del Sistema Salí-Dulce tiene tres sectores bien diferenciados: el de su cuenca de aporte (ó “Cuenca Superior”), en las provincias de Tucumán, Salta y Catamarca, constituida por afluentes que en su mayoría descienden desde el faldeo oriental de las sierras Calchaquíes y del Aconquija. El límite inferior de la cuenca superior lo constituye la presa de Río Hondo, en donde se considera que se inicia el Río Dulce.

El otro sector de la cuenca lo constituye la zona de llanura, patrón con el cual el Río Dulce ingresa en la provincia de Santiago del Estero, donde no recibe prácticamente ningún afluente.

La Cuenca Media se considera que se extiende desde Río Hondo hasta la sección de bifurcación del Río Dulce, y nacimiento del Saladillo del Rosario. Ello ocurre aguas abajo de las ciudades de Santiago del Estero y La Banda, a unos 120 km aproximadamente, donde en proximidades de la localidad denominada Los Tolosa, el curso principal se bifurca en dos. A partir de esta bifurcación, el curso adquiere una pendiente extremadamente suave y una capacidad de conducción limitada, dispersando sus aguas de creciente en una vasta zona de bañados, sistemas lagunares, paleo-cauces, de las cuales rebasa en épocas de abundancia de agua, llegando entonces a la gran depresión cerrada de Mar Chiquita (Ansenuza) en la provincia de Córdoba.

¿Qué superficie ocupa toda la zona desde que nace hasta que finaliza el Dulce?

La cuenca Salí Dulce en su globalidad tiene en el orden desde las nacientes hasta Mar Chiquita en el orden de los 72 mil km2 (N de la R. Un país como Panamá tiene una superficie de 74 mil km2). Ello depende si se cuenta una parte de las salinas que además es una cuenca endorreica –un área donde el agua no tiene salida al océano o a otro curso de agua superior- que tiene escasa conectividad con la cuenca principal. Solo en épocas excepcionales hay conectividad y los estudiosos de la geomorfología fluvial, para poder sistematizar el estudio, desagregan a las grandes cuencas entres sectores importantes. La cuenca superior se caracteriza porque es la máxima productora de escorrentía, de agua, y de sedimentos. Siempre el agua que viaja por los ríos va cargada con sedimentos que son los agentes modeladores del paisaje fluvial.

Después, en Río Hondo, finaliza la cuenca alta, la cuenca productora de escorrentía y de sedimentos.

Luego en la clasificación sigue lo que sería la cuenca media que en nuestro caso iría desde Rio Hondo hasta una zona cerca de la localidad de Los Telares. Esa zona se caracteriza por los procesos de transferencia, el río ahí muestra cierto equilibrio porque tiene una forma y una fisonomía tal que le permite transportar, conducir los caudales líquidos y transportar las cantidades de sedimento sin generar grandes procesos de erosión y sedimentación que sí los produce pero no en gran medida.

¿Cómo sigue el río desde esa zona hacia la desembocadura?

A partir de ahí, hacia el sur es la cuenca inferior que se caracteriza por los procesos de deposición, ahí el flujo ya ser bifurca en varios brazos, el cauce pierde capacidad de conducción, entonces comienza a producir desbordes porque se colmata ya de sedimentos, no tiene capacidad para conducir, las pendientes son bajas y los procesos dominantes son esencialmente los relacionados con la deposición de sedimentos y acompañado a eso lo que serían inundaciones, el cauce desborda y discurre por las planicies, entonces el manejo de esa situación es desde el punto de vista de la ingeniería, mucho más complicado. Esos son los tres tramos, en la cuenca alta hay unos 20 mil km2 de cuenca, la media son 35 mil a 40 mil km2 y la inferior otros 15 mil a 20 mil km2 y dentro de la provincia de Santiago el curso medio tiene en el orden de 300 km de extensión más o menos a nivel macro.

¿Cuál es la situación del embalse de Río Hondo teniendo en cuenta que allí nace prácticamente el Dulce en cuanto a su período de vida útil y su situación de colmatación?

Para poder hacer un diagnóstico se necesitaría hacer una serie de mediciones que sean inobjetables y todavía no hay porque es muy difícil medir en la parte superior del embalse, donde desembocan los ríos aportantes. Porque hay muy poca profundidad y la medición es muy complicada, entonces ahí es donde existe mucha incertidumbre respecto de la cantidad de sedimentos acumulados. Lo que sí se sabe es que ahí es donde está la mayor acumulación, en ese contexto, hay algunos números que indican que la pérdida de capacidad del embalse desde que empezó a operar hasta ahora, se sitúa entre un 24 a 28% más o menos. Eso es lo que se cree que se ha depositado respecto del volumen inicial.

¿Qué indicadores señalan que está en el límite de la vida útil del embalse?

La vida útil no es que ha cumplido su vida útil cuando se llena totalmente de sedimentos, sino que mucho antes se genera una situacio´n en la que el olúmen inicial se ve reducido lo suficientemente como para que el embalse no pueda cumplir con todas las finalidades para la cual ha sido construido, no puede regular las creidas, porque justamente la principal finalidad del embalse es tomar la escorrentía –la producción de agua- en los meses de abundancia, desde diciembre hasta marzo o abril y almacenarla para ser utilizada en los meses de déficit. Sobre toda esta época del invierno, entonces cuando se llena de sedimentos, lo que se puede guardar en el verano para utilizar en el invierno es cada vez menos. Entonces existe un consenso que eso se da cuando la mitad del embalse ya ha sido tomada por los sedimentos para eso estarían faltando unos 30 a 40 años más para que ocurra esta situación, aún no hay mediciones confiables para poder afirmar con cierta precisión. Pero si uno tiene en cuenta el ritmo al cual se viene produciendo esa pérdida de capacidad, es de esperar que en lso próximos 30 a 40 años comiencen a haber problemas importantes con lo cual, habría que estar preparados para ver qué se va a hacer en ese momento. l