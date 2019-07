24/07/2019 - 21:21 Santiago

A Santiago lo tomo siempre con dos visiones o dos puntos de vista de un mismo tema. Uno, desde el natural, el que no tiene ni nombre ni siquiera fechas sino que tiene la conexión directa con el universo, con la tierra y con la parte de la tierra que corresponde a esta región. Entonces, ahí yo me siento feliz de haber nacido aquí, de haber nacido en una parte del río donde se que siempre ha habido gente habitándolo desde hace mucho tiempo. Después, se le agrega lo que tiene que ver con una historia que ha nacido en un momento y esa historia es Santiago del Estero, el nombre, la fundación, como ha llegado al día de hoy. Si tengo que responder a un lugar de donde provengo me gusta pensarlo profundamente y antiguamente, y también me adhiero orgulloso, como todo hijo, a la historia de la provincia de Santiago del Estero. La visión es completa. No tiene mucho que ver, en el presente, la conexión con Europa, ya no porque el presente es santiagueño de aquí, de nosotros, de su totalidad y si hay alguna conexión es con los ancestros de aquí también. Lo más importante es (refiere a la producción musical de su autoría y el de su familia sobre Santiago) el sentido de pertenencia, el sentido de patrimonio y el sentido de Patria Chica. Muchos cantores, muchos artistas y muchos poetas hemos tenido esta visión de que en primer lugar nuestro benefactor-padre es el Sol. Esa es la verdad, nuestra verdad. Teniendo eso como lo más importante, es el Sol el que nos mantiene en armonía. Si se lo ve desde ese punto de vista es nuestro padre, es nuestro Dios. En lo particular, a mí me gusta esa idea y esa visión de la realidad y la traslado auténticamente a mi idea de pueblo, de Patria, de lugar, de historia, de importancia. Hoy en día, yo reclamo mis años aquí, en América y ya no quiero responderle a la historia que tiene que ver con Europa”. l



POR "PETECO" CARABAJAL