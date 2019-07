“Santiago es mi nido al que quiero volver para reconocerme y para seguir después”

24/07/2019 - 21:27 Santiago

Roberto Cantos, DÚO COPLANACU

“Santiago es para mí la cuna, el nido con todo lo que eso supone, con todo lo que eso abarca: es el Santiago donde yo he nacido, me he criado, en donde he tenido mis primeras sensaciones, mis primeros sentimientos, mis primeras ideas. Santiago es la película de la que yo me he ido nutriendo a lo largo de mi vida, pero si lo tengo que definir con una idea o con un sentimiento, es mi nido. Hoy por hoy, que no vivo desde hace tiempo en Santiago, siempre me despierta el sentimiento de volver, volver a reencontrarme con mis afectos, con mi familia, con los paisajes de la ciudad, con los olores, con los ruidos de la ciudad. Volver para reconocerme y para seguir después. Nosotros (habla por el Dúo Coplanacu que integra con Julio Paz) todo lo que hacemos es porque hemos nacido y criado en Santiago”. l