“Santiago es nuestro semillero de artistas, es todo arte”

24/07/2019 - 21:33 Santiago

CIELITO DUARTE

“Santiago es lo más grande para mí. Es importante. Hoy está tan hermosa mi Santiago. ¡Cuánto turismo que hay! y eso me enorgullece. Es algo tan halagador ver tanto turismo y escuchar las palabras lindas que la gente dice de Santiago. En mis conversaciones con la gente siempre destacan el progreso que tiene mi ciudad y prometen volver tanto para julio, mes del aniversario, como en verano, sin importar el calor. Esto me llena de emoción, de amor y de quererlo más a mi Santiago querido. Es nuestro semillero de artistas, tanto como cantantes, músicos, bailarines. Santiago es todo arte, cultura. Es una hermosa provincia que tiene enriquecida su historia. Es la Madre de Ciudades a la cual amo. De hecho, desde el 2000 me radiqué (es oriunda de Buenos Aires) acá y haciendo lo que me gusta, el tango”. l