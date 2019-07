“Siento orgullo de cantarle a mi Santiago y a la gente de todo el país”

24/07/2019 - 21:35 Santiago

Rodolfo Lucca. DÚO ORELLANA LUCCA

“Santiago del Estero es una provincia con una riqueza inagotable, con una idiosincrasia muy marcada en la gente, nuestras raíces, nuestra música, nuestras comidas tipicas, el acervo cultural que trasciende generaciones a lo largo del tiempo. Santiago es el lugar en donde he nacido, donde he formado mi familia y me ha dado todo lo que soy. He recibido de ella una herencia musical tremenda que nos fue formando. Hoy me siento orgulloso de cantarle a mi Santiago y a la gente de todo el país, como representantes culturales de nuestra provincia”. l