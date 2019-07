“Santiago del Estero es mi alma porque es La tierra en donde yo he nacido”

24/07/2019 - 21:37 Santiago

Adolfo Marino “Bebe” Ponti

“Santiago del Estero significa mi alma porque es la tierra en donde yo he nacido. Es mi casa. Por lo tanto, Santiago es mi alma, es mi casa y mi identidad. Santiago me provoca las sensaciones más dulces de mi vida, las sensaciones de mi infancia en Quimilí, de mis amigos, de las callecitas de tierra, del pueblito cuando recién empezaba a crecer, el ferrocarril, sus vecinos, los campesinos de la zona. Las sensaciones que me provoca también es mi nacimiento como poeta y Jacinto Piedra. Como poeta, me inspiran dos cosas de Santiago: la musicalidad de sus paisajes y también las carencias y las faltas que tuvo. Esas carencias y esas faltas nos hacen ver la belleza desde otro lugar. Para mí, Santiago me inspira belleza en el sentido pleno de la palabra porque la belleza suple la falta y las carencias que hay en mi tierra tanto desde el punto de vista geográfico como en otros aspectos. Santiago del Estero inspira a propios y extraños porque, seguramente, tiene que ver con el origen de la Patria, con el origen de la musicalidad y con otro aspecto fundamental como es la humildad. Es otro de los valores que tenemos nosotros para el país. Es una tierra humilde y tiene un habitante humilde. Por lo tanto, me parece que son dos disparadores de inspiración”.l