24/07/2019 - 21:39 Santiago

Alejandra “Morena Cumbia” Cejas

“Estoy orgullosa de ser santiagueña. Santiago del Estero es una tierra que jamás imaginé poder vivir y poder expresarme de la manera en que me expreso con la música, de relacionarla siempre con el folclore, con la chacarera y con el hacer guaracha que también se impone dentro del cancionero y de su identidad musical. Con todo esto, más el alma noble y la hospitalidad de su gente, mi provincia es significativa y trasciende. Estoy orgullosa de pertenecer a esta tierra y de romper barreras como voz femenina dentro del género en el que estoy incursionando desde hace muchos años. ¿Qué sensaciones me provoca Santiago? Me estremece. Cuando voy a otros lugares y me mencionan a mi provincia, me estremezco, me alegra y me hace feliz de ver cómo evoluciona, cíomo crece. Además, soy una admiradora de todos los artistas, bailarines, cantantes con que cuenta nuestra provincia. Estuve en Buenos Aires grabando mi nuevo disco, “Tropìcal”, y vi un cartel gigante de Santiago del Estero en plena Pueyrredón y Rivadavia, en la zona de Once (barrio porteño) y automáticamente me estremecí, casi me caen las lágrimas y digo qué bueno que estemos en diferentes sitios del país y del mundo”. l