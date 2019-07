24/07/2019 - 21:40 Santiago

NATALI JUGO

“Santiago es mi hogar. Representa a mi familia. Santiago representa mi contexto, mi origen, mi todo. Me siento orgullosa de ser santiagueña. No escogería otro lugar para estar que no sea Santiago ni para nacer. Las circunstancias de la vida pueden llevarme a trabajar a distintos lugares de la Argentina, pero yo siempre no veo la hora de volver a mi hogar, a mi Santiago. Cuando estoy en otro lugar me cuesta ver a la gente del mismo modo o sentir la comodidad que yo siento en mi ciudad. Cuando vino Marcelo Tinelli a Santiago y participé yo en “Genios de la Argentina”, todos me preguntaban si por qué era tan cariñosa. Y yo les digo que el santiagueño es así, el santiagueño es de cobijar a la gente, es cariñoso por naturaleza. Entonces, para mí era importante mostrar lo mejor de mi ser. Santiago provoca en mí alegría porque la gente es muy alegre y se manifiesta así. También me provoca nostalgia ya que cuando estoy lejos de mi hogar soy una persona de extrañar y de querer volver. Es que aquí están mis raíces, mi esencia, mi ser, mi identidad”. l