“Ternura” trae chacareras y cumbias para la fiesta de hoy

24/07/2019 - 06:19 Pura Vida

José Luis Salinas, líder del conjunto “Ternura”, está feliz de regresar a Santiago para ofrecer su música, en este caso con motivo del 466º aniversario de la fundación de la “Madre de Ciudades”.

El músico jujeño subirá hoy al escenario mayor, que estará ubicado a espaldas del monumento a Francisco de Aguirre, para ofrecer su vasto repertorio.

En una entrevista con EL LIBERAL, destacó: “La verdad, más feliz no podemos estar porque son treinta y cinco años que nosotros vamos a Santiago, todos los años ya sea para Navidad, Año Nuevo o carnaval. Alguien dijo que no hay fiesta de carnaval sin Ternura”.

Añadió: “Yo escribí la chacarera ‘Santiago del Estero’ por el cariño que nos tiene la gente. Estoy agradecido con la gente de Santiago porque siempre nos apoyan. Es como un ida y vuelta. La gente nos pide y estamos yendo”.

José Luis Salinas expresó su reconocimiento al gobernador Gerardo Zamora como también al subsecretario de Turismo de la provincia, Ricardo Sosa.

“Quiero agradecerle al señor gobernador, Gerardo Zamora, y al señor Ricardo Sosa, gente que hace posible que uno esté ahí (en Santiago)”, consignó.

Al referirse al presente del conjunto, destacó: “Aparte de actuar en las bailantas estamos cerrando muchos festivales. Hemos venido del TriChaco (organizado por el ‘Chaqueño’ Palavecino) y desde Monte Quemado (Festival del Queso Copeño). También estuvimos en el Festival del Pilcomayo, realizado en Bolivia. Ese es nuestro presente, con mucho trabajo y grabando ya lo nuevo de Ternura que son dos canciones”.

En cuanto a las características de las noveles composiciones, Salinas adelantó: “Una es ‘Tengo sed’, bien carnavalera, al ritmo del ska, cuyo videoclip lo hice en Santiago y que próximamente lo daremos a conocer. La otra es ‘Bien o mal’, una cumbia romántica que está muy linda. Este material saldrá a la venta en septiembre próximo. Va dedicado para todos los fanáticos del grupo”.

Agradeció a Alfonso Mackeprang por el apoyo logístico que le brindó para poder rondar, en una finca, el video de “Tengo sed”.

Sostenerse, en forma ininterrumpida, a lo largo de 35 años no fue tarea fácil para Salinas. Él, en su entrevista con EL LIBERAL, reveló la fórmula que aplicó para lograrlo. “Soy un convencido de que arriba o abajo del escenario la vida es igual. Uno cuando está arriba del escenario es como el boxeador, es Rocky Balboa (personaje que en el cine inmortalizó Sylvester Stallone) porque salís a pelear y a poner todo lo mejor de uno. Ahora, cuando estamos abajo, somos todos iguales. La conducta y la humildad hacen posible la permanencia, la trascendencia en el medio”, remarcó Salinas.

“Otras de las cosas que siempre digo es que el tema no es llegar sino cómo vamos a reaccionar cuando ese momento llegue. Por ahí, cuando estamos abajo, le pedimos a Dios que nos conceda el éxito. Después, cuando llegamos arriba, nos olvidamos de que nosotros estábamos abajo. Y ahí es el gran error. Empezamos a cometer errores, no tenemos los pies sobre la tierra y empieza la mala junta, los malos amigos, la droga, mujeres, te separas de la familia, te compras el auto más caro. Y es ahí en donde entra a perder el artista. Si no tienes esa conducta, humildad y los pies sobre la tierra no hubiésemos llegado”, añadió. l