“Peteco” Carabajal: “Tampoco hay que ser triunfalista”

24/07/2019 - 22:28 Pura Vida

Carlos “Peteco” Carabajal no baja los brazos. Sigue creando y generando, a partir de la autogestión, espacios en donde el arte florezca. Recorre el país como también gran parte del mundo.

A mediados de julio regresó de una gira por Europa y ahora se prepara para concretar otra, a fines de este año y con material discográfico nuevo.

Así como en el Europa Tours 2019 lo hizo junto con sus hijos Homero Carabajal Cárpena y Martina Ullrich, en el próximo viaje al Viejo Continente estará acompañado por su hija María.

En agosto venidero comenzará a grabar, con Riendas Libres, el segundo disco, que será el sucesor de “El amor como bandera”.

El músico se encuentra actualmente en Santiago. Participó de la Marcha de los Bombos y acompañó a su hermano “Demi” en una peña que organizó. En un descanso, “Peteco” brindó una entrevista a EL LIBERAL.

¿Cómo fue la experiencia de esta nueva gira europea, con el agregado de que estuviste en familia?

Ha sido la decisión, en un momento de parte nuestra, de decir vamos a hacer un viaje, vamos a poner un mes de nuestro trabajo para hacerlo en Europa pase lo que pase. No es que ya faltando poco si salía algún otro contrato dejar de lado eso. No, eso no, porque ya habíamos decidido hacer la gira. Hacerlo desde ese lugar fue importante porque sabemos que vamos allá a hacer un trabajo de sembrar.

¿Cuál fue el resultado de esa siembra?

La siembra ha sido muy linda, muy buena y ahora esperamos que los resultados, al menos, de ir una vez al año, se den y se va a ir agrandando cada vez más.

¿Qué sensaciones te genera el hacer este trabajo de siembra, tal como lo hicieron tus antecesores?

Es lindo, para mí es lindo porque lo vamos haciendo por algo que nos causa felicidad. Nos da felicidad el hecho de conocer también. Hacerlo con Elisa (Pavín, periodista italiana que propició el Europa Tours 2019) ha sido importante. El trabajo de Elisa ha sido importante. Nosotros hemos puesto toda la energía para poder hacerlo con alegría. Nosotros andábamos todo el tiempo viendo qué se puede hacer y todo lo que hemos realizado ha hecho de que el viaje sea completamente feliz, conociendo lugares muy lindos. Cada ciudad de Europa es increíble. Andar con ella (por Elisa) y haciendo un trabajo nuevo ha pegado justo.

¿Qué tienes programado para lo que queda del 2019?

En agosto viene una actividad linda por Santiago. Vamos a venir con Riendas Libres. También empezamos a grabar el nuevo disco con Riendas Libres (será el segundo después de ‘El amor como bandera’). Para fin de año estoy viendo de volver a Europa, un viaje que le debo a María, mi hija. Voy a ir con ella. Y, de paso, voy a hacer unas cantadas también.

¿Puedes adelantar qué características tendrá el nuevo disco?

Muchos de los temas de lo que será el nuevo disco ya lo estamos cantando. Hay muchas canciones nuevas. Hay un buen repertorio. Lo vamos a grabar en agosto o septiembre, seguramente. En octubre, posiblemente, ya esté listo.

¿La temática social va estar presente en esta novel producción?

Vamos a seguir planteando, de alguna manera, el mismo mensaje de ‘El amor como bandera’. Vamos a seguir planteando un poco de trabajo, de luz, de conciencia, de amor, de familia. Es un montón de cosas lindas que pasan entre nosotros y que lo planteamos artísticamente. Ese es, un poco, el mensaje de Riendas Libres en este momento.

¿Qué te genera el hecho de poder hacer este tipo de propuestas, con un contenido pleno de mensajes?

La verdad, me da felicidad poder realizarlo. Poder estar con Homero, en la práctica, haciendo cosas me pone feliz y lo hacemos de una manera muy natural y muy linda como música y como padre e hijo y sin conflictos. Eso es tranquilizante porque, de pronto, están pasando cosas en este momento que te hacen sentir muy duramente que si no estás bien te pueden pasar cosas duras para el cuerpo, te pueden ocurrir cosas graves. Entonces, hay que tratar de estar bien.

¿Lo enfrentas con creatividad más allá de las circunstancias?

Creo que sí. No hay que ser muy pretencioso tampoco, sí ir a lo profundo y a lo simple. Poder hacerlo en familia para mí es un regalo.

Y es un mimo que te permite sobrellevar esa situación dura de la que hablabas.

Sí, y hay que ir con mucho cuidado. Tampoco hay que ser triunfalista. En una de esas, hasta ostentar alegría te pueden daràentonces, hay que ir tranquilito

¿Cómo vives esta etapa junto con tus hijos en Riendas Libres?

Muy bien, muy tranquilo. El hecho de que yo esté con mis hijos Homero y Martina, lo considero como un lindo premio que yo mismo me doy en esta última etapa de mi vida y de mi vida artística. Creo que el premio se me ha dado después de ir haciendo cosas en la vida hasta llegar a este punto donde todo se ha ido preparando y ellos están en condiciones de estar en el escenario para darme un gran apoyo, sobre todo Homero cantando, porque me hace descansar que yo pueda cantar en mi tono y que se pegue bien a la voz de él. Desde la época en que yo cantaba con Jacinto (Piedra) no se lograba eso. Y con Martina también, en la percusión. Todo es natural en nosotros. Peteco x Peteco.l