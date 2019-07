FÚNEBRES | 24 de julio de 2019

24/07/2019 - 22:49 Funebres

Fallecimientos

25/7/19

- Marta Elena Juárez

- Ramón Alfredo Ovejero

- Nora Natalia Sández (La Banda)

- Lita del Valle Pieroni de Vottero (Frías)

- Héctor Antonio Herrera (Frías)

- Victoria Abigail Coronel Moyano

- Ramón Humberto Gómez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Siempre te vamos a recordar y te llevaremos siempre en nuestros corazones. Te amamos. Su hijo Pablo Prieto y tus nietos Luciano y Agostina Prieto.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Su hermana Haydee Burany de Neder, su esposo Ricardo Neder y sus hijos Cecilia Neder de Samez, Jose Samez y Susana Neder participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Sus hermanas Eva y Cristina Burany y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Su hermana política Lucía Prieto de López, sus sobrinos Lucía López Prieto y Ramón López Prieto y sus respectivas flias. participan con profudno dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Su primo politico Tomas Prieto, su esposa Maria Elena y sus hijos Guillermo, Federico, Maria Gabriela, Gustavo y sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Jose Luis Herrera, Eduardo Herrera y flia, Monica Herrera y flia, participan su fallecimiento.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Monica Herrera, Ramiro y Facundo Prieto, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Lito Prieto y Merce de Prieto, sus hijos Angel Manuel, Alfonso y Gustavo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Sus vecinos Nora Amestoy de Arias, sus hijos Carlos y María Cecilia, participa con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Carlos Alberto Arias, participa su fallecimiento y acompaña a toda su familia en tan difícil y triste momento, ruega oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Compañeras del colegio Belen promocion 76 de su hija Roxana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. El Centro de Ex Docentes Elda Gomez de De Marco de la Escuela 42/764l Diego de Rojas lamentan profundamente el fallecimiento de su querida ex-colega, acompañan con cariño a sus hijos y familiares. Que descanse en paz.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Las amigas de su nieta Marial Noel Mema: Eliana, Ale, Anita, Bronia, Gime, Xime, Rosita, Sole C; Sole R., y Soler, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su abuela. Elevan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Santiago del Estero participa el fallecimiento de la madre de su colega Dr. Mariano Prieto y eleva oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Maria Rosa Granda e hijos participan su fallecimiento.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Teresa Rojas, Estela Gentilini, Nené Granda, Gladys Pece, Tere Cazaniga, Laura Basla, Susana Daud acompañan con mucho dolor a sus hijos.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Las amigas de su hija Nené: Susy Castillo, Nelibé Turk, Gorda Feijoo, Leonor Rodriguez y Pedro Lines la acompañan en este triste momento.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. "El que cree en mi, tiene vida eterna". Chini Habra Fernandez y flia. participa con pesar su partida terrenal y acompaña a su flia. en el dolor.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Adriana Becaria y Nené de Becaria acompañan a su hija Roxana y demas hijos en este momento de dolor.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Pablo Mema y Lucia, su nieta Florencia, nieto politico Gustavo y sus bisnietos Dante y Fausto participan con dolor su fallecimeinto y ruegan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Jorgelina Llarrull y sus hijos Catalina y Otto Ignacio Pulvet participan y acompañan a su cuñado Pablo y Agostina Prieto Llarrull en la partida de su madre y abuelita.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Marta Sarmiento Vda. de Rodriguez Lujan, sus hijos Daniel, Judith, Fernando, Sergio y Paola y sus respectivas familias acompañan a su flia. y elevan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Carlos, Olga y Fabiola Montesinos Herrera, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan dificil momento. Ruegan una oración en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastian, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Judith Rodriguez Lujan, su esposo Jorge Franceschini, sus hijos Jorge y Silvina, Andrea y Alejo, Virginia y Nicolas acompañan a su flia. en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria,

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Luis Omar y Andrea Astún participan del fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos. Ruega oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos José, Viviana y familia participan su fallecimiento.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Luis Eduardo Yanucci y sus hijos Sebastian Eduardo y Veronica del Carmen con sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de la apreciada vecina.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Migui Sarquiz, su esposa Cristina, sus hijos Andrea, German y María Eugenia participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Empleados de MIJOVI SRL y SAFICO SA participan con dolor su fallecimiento.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Amigas de su hija Marisa: Claudia, Violeta, Zulema, Teresita y Rosita lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Sara Arce de Liendo y sus hijos participan su fallecimiento y acompaña a sus hijos en este momento de dolor.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Marilyn Carranza, sus hijos Gustavo y María Laura; Raúl Paz participan el fallecimiento de la Sra Rosalía, y acompañañ a su hijos y sus respectivas flias. en este momento de dolor.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Maria Ines Suárez, Ricardo Magnien e hijos, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus hijas Marisa, Nene y familia.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. "Señor ya está ante Ti, recibela en tu Reino". Acompañamos a su hija Roxana y demas hijos en este momento de dolor. Sus amigos Patricia Becaria, Rody Saad y su hija Nabila. Elevamos oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Inés Castiglione y Carlos Toia; Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y nietos.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Acompañamos con profundo dolor la partida al Reino de Dios a la mamá de nuestro amigo Pablo : Ale, Ceci, Lucho, Mono, Paola, Sergio, Susana y Marcela y sus respecttivas flias. Ruegan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Elsa Rafael, Marta Camuñas y María del Carmen Carpintero participan del fallecimiento de la mamá de su amiga Roxana y ruegan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Las compañeras y amigas de su hermana Eva participan su fallecimiento y la acompañan junto a su familia en estos momentos de profundo dolor.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Elvira Judith Demasi y sus hijas participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Claudia Llarrull y sus hijos Agostina y Luciano Prieto Llarrull, Agustin Gomez y Victoria Lezcano acompañamos con tristeza y pesar el fallecimiento de nuestra querida abuelita Rosalia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus vecinos Marcela y Leopoldo e hijos Santiago y Julieta Llapur participan con tristeza el fallecimeinto de su vecina y elevan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Maria Marta Prieto, sus hijos y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Pancho, José, Coty y Vicky Muratore participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. José Martín Pietro, Amalia Josefina y sus respectivas flias. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Familia Muratore Pietro y Martha Prieto participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Claudia Llarrull y Josefina Llarrull participan el fallecimiento de la querida Rosalía.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Directivos y personal de Panadería Palau acompañan a sus hijos y demás familiares, elevando oraciones por una pronta resignación.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Miguel Ángel Siufi y familia, acompañan a sus hijos y demás familiares, elevando oraciones por una pronta resignación.

CALDO DE PÉREZ, MARÍA TERESA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Nélida Telmo de Seade y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Dani y demás familia ante tan doloros pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL MOYANO, VICTORIA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Sus padres Beatris Moyano Marco Coronel sus hnos Javier y Marcos tios primos y demas familiares sus restos seran ihumados hoy 16 horas en el cementerio la piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Sus primos Mario Federico Pinto, Susana Romero y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos en este duro momento. Rogamos una oración en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Su prima Emy Pinto, Pablo Dilernia y familia participan su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Personal directivo, docente y administrativo del Instituto Dante Alighieri participan con profundo dolor el fallecimiento de la alumna Marcela Eudal. Elevamos oraciones en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Adriana De Grandi y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a su hijo Santiago. Ruegan oraciones en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Angel Sirena, Cristina Cerviño de Sirena, sus hijos y nietos, despiden con profunda tristeza a la querida Marcela.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Miembros de la comisión directiva de SUMMA Colectivo de Arte y socios participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro presidente Prof. Santiago Taboada Eudal y acompañan a su familia en tan dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, junto a la comunidad universitaria que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), participan del fallecimiento de la profesora Marcela Eudal, quien fuera docente e investigadora de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (FHCsSyS) y acompañan en este difícil momento a su hija, Lic. Marcela Taboada, docente de la FHCsSyS y a toda su familia.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. La comisión directiva de ADUNSE (Asociacion de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero), participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra colega y querida amiga Marcela. Ruegan oraciones en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Los amigos y colegas de su hija Marcela, integrantes de la Lista Azu y Blanca en la última elección de ADUNSE, acompañan con profundo dolor en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas de Pinto y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Rosi y acompañan a sus hijos en este doloroso momento.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Inclina Señor, tus oidos a nuestras preces con las cuales humildemente pedimos que el alma de tu sierva Marcela, que haz mandado salir de este mundo la coloques en la región de la luz y de la paz y la hagas consorte de tus Santos por Nuestro Señor Jesucristo. Las vecinas y amigas Negra, Pelada y Estrella Correa Gómez, Yolanda Gómez, Maria Susana Laitán, María Cristina, María Luisa, Sara Graciela, Peca Montenegro, Mirtha Sánchez, Nora y Pilar Torres Tejerizo, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron cremados. Se ruega una oración en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Ymelda y Silvia Rojas Ahumada, lamentan la muerte de Rosita, gran amiga, acompañan en el dolor a sus hijos Santiago, Marcela, Ramiro Taboada, a sus hermanos Elvira y Ramón y demas familiares y ruegan al Altisimo le dé una feliz resurreccion.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Elda Sanchez Colombo y flia, Victor, Franco, Valeria y Roberto Giannoni, participan con profundo pesar la muerte de su amiga. Reciba sus hijos, nietos y hermanos nuestro cariño y consuelo cristiano. Descansa en paz.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Lamentamos la partida de tan apreciada vecina y amiga y damos el sentido pesame a su familia. Que en paz descanse. Olga Correa de Alvarez, Raquelo C. de Falcione y familias.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Cuerpo directivo, docentes y personal de maestranza de la escuela E.S.P.E.A. N 1 participa el fallecimiento de la Sra. Marcela Eudal, madre del Prof. Santiago Taboada Eudal, elevando oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompañan con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Migue, Peli y Grillo Jacobo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás fliares. en este momento de intenso dolor.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. La comisión directiva y socios del Club de los Abuelos de Sgo. del Estero, participan con dolor el fallecimiento de su socia. Elevamos oracioes en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. La comisión directiva de CISADEMS y el cuerpo de delegados participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Prof. Santiago Taboada Eudal.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. El decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la vice-decana Lic. Josefina Fantoni junto a la comunidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE participan con dolor el fallecimiento de quien fuera docente de nuestra casa de dstudios y madre de la docente Lic. Marcela Taboada a quien acompañan con afecto en este momento.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Sus compañeras y amigos de la Promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amiga y compañera. Descansa con el Señor esperando la Resurrección.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares con oraciones por su eterno descanso.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Natividad Nassif, Silvana Passeri, arili Isorni, Yuly Araujo, Graciela Saber, Ramon Diaz, Meky Ruiz, Graciela Ruiz acompañamos a sus hijos en estos momentos de gran tristeza. Nos queda el recuerdo querido de su compañia y su trayectoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Elvira Maria Eudal y sus hijos Martin, Joaquin y Maria sol Sirena participan con profunda tristeza el fallecimiento de suquerida hermana y tia. Señor danos consuelo y recibela en tu luz. Ruegan oraciones en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno ". El Departamento de Lengua de la Esc. de Comercio Prof. Antenor Ferreyra acompañan en este triste momento al colega y amigo Prof. Santiago Taboada Eudal.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Que el Señor la coloque en el lugar mas lleno de luz ". Lucila Soria de Corbalan participa con profundo dolor su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria y resignacion para su flia.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Gabriela Amarilla y flia. participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Santi. Ruegan oraciones por el descanso de su alma.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Maria, Gise, Mechy, ana Rosa, Naty, Yulu, Matias y Richar participan su fallecimiento y acompañan a Marcela y flia. con mucho cariño.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Familia Muratore Pietro y Martha Pietro participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Marcela Molina y flia. Participa su fallecimiento y acompaña a su hija Marcela y flia. en estos momentos.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Mario Zain Pinto y flia. Participan y acompañan a su familia en su dificil momento.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Yuly Araujo y flia. Participa su fallecimiento y acompaña con mucho afecto a sus hijos y a toda su flia.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Pancho, José, Coti y Vicky participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Desde Bs. As. Esther y Carlos Rapolla, participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Marcela y desean pronta resignacion a sus hijos y nietos.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Martha Olga Garcia Santamaria desde Santo Domingo (Republica Dominicana) lamenta profundamente la partida de su amiga de la Juventud.Querido Rosi que la luz te envuelva por toda la eternidad. Paz, resignación y bendiciones para tu hijo Santiago y sus hermanos.

GÓMEZ, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Su esposa Maria Trejo su hija Valentina Gomez Trejo sus padres Oscar Gomez Lidia Paz sus hnos Maria, Mirta, Oscar, Fabiana, Ruben, Carlos, Wilians, Karina h. politicos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio jardin del sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Pedro E. Boletta y familia, despiden a la entrañable Elvira en su partida a la Casa del Señor, acompañan a las familias Roic y González con mucho afecto y eleva oraciones por su descanso eterno.

JUÁREZ, MARTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Sus hijos Fernando, Analia, Cecilia, Esther, hijos politicos Nati, Mario, Sergio, Dario, nietos Luciano, Matias, Valentin, Leandro, Maxi, Lurdes, Jeremias, Thiago, Constanza, sus hermanos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos Rubén Alfonso, Silvia Elena, Ricardo José, Elsa Castillo Carrillo, Victor Feijoo, Patricia O'Mill y sus respectivas familias.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Aero Club Santiago del Estero, comision directiva y socios, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Alba Lia Garzón y sus hijos participan el fallecimiento de la madre del Dr. Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Elena Pereyra Vilar participa con profundo dolor de la querida mamá del Sr. Gobernador de la Pcia Dr. Gerardo Zamora, a su hija política Dip. Nac. Dra Claudia Ledesma Abdala de Zamora y a su hijo Dip. Prov. Daniel Zamora. Ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La directora ejecutiva CPN Miriam Martínez, director médico adjunto, Dr. Leandro Gamba, directora administrativa adjunta, Dra. Daniela Vaca Japaze, coordinadores y personal del CePSI, expresan sus condollencias por el fallecimiento de la madre del Sr. gobernador de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Juan Antonio Guiscafré, Marta Valdez y sushijos: Rami y Juanci, acompañan en doloroso momento al gobernador Gerardo Zamora y al Dip. Provincial Daniel Zamora, a nietos, bisnieta y demás fliares. Rogando fortaleza para seguir.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Arq. Julio Edgardo Mansilla, María Clotilde Lami Hernandez y familia participan el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Cdor. José Julio Mansilla Lami y familia participan el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La Agrupación "Eva Perón", Departamento Río Hondo participan con dolor el fallecimiento de la mamá del Sr. gobernador de la Pcia Dr. Gerardo Zamora, y de su hija política Dip. Nac. Dra Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Willy Avido y familia participan el fallecimiento de la señora madre del gobernador Gerardo Zamora y acompañan a su familia en el dolor.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. María Aglaé Cremaschi de Peralta Galván, sus hijos Georgina, Lautaro y Silvina Peralta Galván acompañan espiritualmente a su hijo Dr. Gerardo Zamora y demás familiares en tan tristes circunstancias y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Lucrecia Seade participa con pesar su fallecimiento y acompaña al Dr. Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala de Zamora en el dolor y la oración

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Juan Vicente Seade participa el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro gobernador Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Esc. Cristina Jorge y Dra. Sheyla Jorge participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. gobernador de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora y flia. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Sus hermanos Juan M. y flia. (a), Asdrúbal T. y flia, Elizabeth del V. y flia. participan su fallecimiento con dolor y ruegan una oración en su memoria.

NAVARRO, LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en verdes pastos el me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Su primo hermano Hugo, su esposa Sara y sus sobrinos Hugo, Lorena, Dardo, Carlitos y Andrea, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Sala velatoria Olaechea 649.

NAVARRO, LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Sus sobrinos Turco, Lorena, Dardo, Carlitos y Andrea, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Sala velatoria Olaechea 649.

NAVARRO, LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Sus primos Dante, Olga, Rusa, Guilli Beltran, primos politicos Arcelia Rojas, Mario Rios, Silvia Soria, participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Sus primos y sobrinos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 9 en el cementerio Parque de la .Paz. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE OLAECHEA 649 TEL 4219787.

NAVARRO, LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Su ahijado Carlitos, Andrea y familia Abate, participan con dolor su fallecimiento. Y ruegan por su eterno descanso.

NAVARRO, LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Pedro E. Boletta y flia, participan con profundo pesar el fallecimiento de la apreciada y querida vecina Lily. Elevan oraciones por el descanso eterno de su alma.

NAVARRO, LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Silvia y Lucrecia Nassif Reynoso lamentan la partida de la querida " Tia Lily ". Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Sus vecinos Juan C. Nassif e Ines Reynoso participan con profundo dolor su partida. Que Dios la reciba en sus brazos. Elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Su hermano René Ovejero y esposa Maria Castillo y sobrinos participan con dolor tu fallecimiento y elevan oraciones en tu memoria.

OVEJERO, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Su hermano Oscar y su hermana politica Griselda, sus sobrinos Ibette, Soledad y Guillermo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Su hermano Edelmiro, su hna. politica Chichi Brandan y sus hijos Daniela, M. Laura, Emilio y M. Belen participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Sus sobrinos Gustavo, Sergio y Miguel Angel y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

OVEJERO, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Sus primos Isabel, Pedro, Juan Tomás y Margarita Zavaleta participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

OVEJERO, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Hugo Fringes y flia, Victoria Ruiz y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Miguel A. Ovejero y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su hermano Ramón. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

OVEJERO, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. David Aranda y flia. participa con dolor el fallecimiento de su amigo Chova.

OVEJERO, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Luis Américo Valoy, su esposa Nelda, sus hijos Jorge Luis, Dario Luis y su nieto Jeremias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, RITA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Sus hijos Antonio, Ana Maria, Patricia, Estela, nietos Ana Belen, Gabriela, Anabel, Carolina Elizabeth y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L. Gallo 330. S.V. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

UMBIDEZ VDA. DE IBÁÑEZ, ROSA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Su vecina Cristina Villavicencio de Vittar y familia acompaña en este momento de dolor a sus hijas, elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GOROSITO, EMMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Madre cuánto dolor el saber que ya no estás, Dios te llevó junto a El, dejaste huellas profundas todos los que tuvimos la suerte de conocerte. Sabemos y nos queda el consuelo que te acompañé hasta el último momento con mucho amor. Su hija Margarita Gorosito, sus nietos Sergio y Florencia, sus nietas y familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en iglesia Catedral. Se ruega oraciones.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CAMILETTI, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/13|. Papi, hoy hace 6 años sde tu partida y cada dia que pasa se te recuerda y extraña mas, pero ten por seguro que tus enseñanzas y consejos fueron raices solidas para ser personas de bien. Que mas queda por decir que te amamos y te amaremos por siempre, que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu esposa Maria Luz Gramajo, tu hija Carolina, tu hijo Pol. Manuel de Gorostiza, tus nietitas Virgi, Pili y Florencia de Gorostiza.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. José Luis Cerioni y flia, participan su fallecimiento.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Elsa F. de Mayuli, sus hijos y nietos participan con inmenso dolor por su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Comisión directiva y socios del Club Social participan su fallecimiento.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Amigos del TOF de su hija Lucrecia Scrimini, Alicia, Alba, Gabriela, Omar, Verónica y Walter acompañan a la familia en este dificil momento, rogando oraciones en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patron y sus hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Lidia Alicia Allub, sus hijos Rodrigo, Belén, Virginia y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Amiga, tu partida nos entristece, pero tu recuerdo vivirá en nuestros corazones. Tu amiga Mirta Cárdenas, Graciela C. de Eberlé, sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria, el Señor reciba en sus brazos dándole la paz que no tiene fin.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Claudia Zemán, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Lucky en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia acompañan a sus queridos hijos y toda su familia con profunda tristeza por la partida de su madre. Piden a Dios su consuelo.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Clara C. Correa Vda. de Eberlé, sus hijos Roberto, Guillermo y Enrique Eberlé, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio local. Rogamos una oración en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Carmencita, Roberto, Mariana y Juan Eberle junto a sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Acompañan a Lucky, Marta y Mario en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Silvia Abalovich, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Lucky y la acompañan con mucho cariño a ella y demás familia, elevando oraciones en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Silvia del C. Abalovich, Silvina Leal Castaño, Nelly N. Llado, Víctor Fco. Jerez, Analía R. Paulón, Adriana Montenegro, Cristina Sández y Carlos Hurtado participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera Lucky de la Defensoría Pública Federal y acompañan con mucho cariño a ella y demás familia, elevando oraciones en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Silvia Abalovich, Aurora Ramos Taboda, Rocío Carabajal Romano, Hugo González y Santiago Bustos Ruiz participan con profundo dolor el fallecimiento de la máma de nuestra compañera Lucky de la Defensoría ante el TOF y la acompañan con mucho cariño a ella y demás familia, elevando oraciones en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Indiana y Alba Lia Garzón acompañan a Lucky y familia en el dolor por el fallecimiento de su mamá.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Rosa Falco, Pedro Raineri y familia, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a sus hijos Lucky y Mario en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (PIRUCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Tito Sarquiz y Mabel Herrera de Sarquiz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (PIRUCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Migui Sarquiz y flia. Viviana Sarquiz e hijo y José Sarquiz (h) participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Julio E. Mansilla, MAría Clotilde Lami Hernandez, sus hijos José Julio, María Josefina, María Amelia, sus hijos politicos María Laura Lescano, Martin Gorkiewitz, Tufi Jozami, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso de la gloria de Dios.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. "El ser nunca muere". Jorge Vila, Nancy Silva Neder acompañan a toda su familia.

LLERENA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. La comision directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la teacher Natalia y a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLERENA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Querido amigo y vecino Beto, nos sorprendiste con tu inesperada partida. Como duele tu ausencia, tus recuerdos y charlas cotidianas que viven en nuestros corazones. Asi te recordaremos siempre, porque fuiste un hombre de bien, respetuoso, educado y orgulloso de la familia que formaste junto a tu querida Anita. Enrique Raab, Beatriz Higa, Silvia Raab, Eduardo Peralta y flia, y Dora Higa, participamos con dolor su fallecimiento y acompañamos a sus hijos: Natalia, Mauricio, Ricardo y Giuliana y sus respectivas familias. Elevamos oraciones por su eterno descanso y que la paz y el consuelo de Dios acompañen a su querida flia; en especial a nuestra querida amiga de toda la vida: Anita Romano de LLerema

LLERENA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. En este momento tan doloroso por la pérdida de su papá, acompañan a Natalia. Sus compañeros y amigos de Anglo Banda. Piden oraciones en su memoria. Y que brille para el la luz que no tiene fin.

LLERENA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. La promoción 1967, 5º años "A y B" de la Escuela Normal "Dr. José Benjamín Gorostiaga", acompañan en el dolor a su esposa Ana Romano, elevan una oración en su memoria. Que descanse en paz.

SÁNDEZ, NORA NATALIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Sus familiares part. su fallecimiento sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia.Casa de duelo Est. Simbolar (S.V.) NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383. L.B.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ALDERETE, YÉSSICA PAMELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/14|. Hija aún no puedo aceptar el que físicamente ya no estés, que te fuiste sin despedirte, ya lo sé nadie puede reprocharle a Dios por enviar un ángel a buscarte. Cuando me agobian estos pensamientos tan solo pienso y digo: Aunque broten millones de lágrimas de mis ojos y en mi pecho y garganta se me atraviesen nudos de dolor. Hija te suelto, te dejo ir, pero te recuerdo, nunca morirás en mí. Tu hijita Briana, tus padres Dante y Graciela, tus hermanos Vanesa y Dante (h), tu sobrino Pablito, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santiago Apóstol. L.B. Con motivo de cumplirse 5 años de su partida a la Casa del Señor.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORIA, PERFECTO (q.e.p.d..) Falleció el 25/7/17|. A dos años de tu partida al reino de Dios disfrutamos de tu paz luz y gloria eterna junto a nuestro padre celestial. Tus sobrino / as hermanos y familia Coria que siempre te recordaran y que jamás te olvidaran, descansa en paz y brille la luz que no tiene fin.

HERRERA, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Tito Aye, su esposa Lucy Valdez y su hija Sofía participan con profundo dolor la irreparable pérdida de su excelente vecino y entrañable amigo Tony. Rogamos cristiana resignación a su familia y paz eterna en su tumba. Frías.

HERRERA, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Roberto Terrera, su esposa Angélica Edtud Aguero y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo . Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de hondo pesar. Frías.

IÑÍGUEZ, JOSÉ FELIX (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. El decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Vice-Decana Lic. Josefina Fantoni junto a la comunidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE participan el fallecimiento del sr. José Felix Iñiguez, padre de la docente Lic. Raquel Iñiguez, a quien acompañan con afecto.

PIERONI DE VOTTERO, LITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Sus vecinos Araceli Peralta y flia, Sergio Martínez y flia y Marta de Villarroel y flia acompañan a sus hijos, nietos y bisnietos en este triste momento. Frías.

PIERONI DE VOTTERO, LITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Maruca Isares participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Frías.

PIERONI DE VOTTERO, LITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Silvia Nora Salim de Baracat, Dra. María José Baracat, Dr. Juan Manuel Baracat y Dra. Silvia Edina Baracat y sus respectivas flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su descanso en paz. Frías.

PIERONI DE VOTTERO, LITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. El Círculo Médico de Frías, Comisión Directiva, socios y empleados participan con dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Gabriela Vottero. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PIERONI DE VOTTERO, LITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Gerardo, Ignacio y Lorena Bernis participan con profundo dolor el fallecimiento de madre y abuela de sus amigos María Lyta, Bautista y Benicio. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PIERONI DE VOTTERO, LITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Olinda O. de Albornoz, Nora L. de Aguilar, Silvia del V. Sabagh y Marina R. de Ciafardini, ex compañeras y amigas de la Esc. "Félix Frías" N° 17 participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma y consuelo a su familia. Frías.

PIERONI DE VOTTERO, LITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. El diputado Provincial Dr. Juan Manuel Baracat, sus hijas Maiara Baracat y Justina Baracat, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PIERONI DE VOTTERO, LITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Irma Aballay (Cuqui) y su esposo Víctor Urquiza desde San Juan participa con dolor la partida de su gran amiga. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Frías.

PIERONI DE VOTTERO, LITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Lita: hermana de la vida, amiga, colega y comadre. Cuánto dolor !! Sus compadres Chichí Charubi, Juan Carlos Vásquez, su ahijada Sonia Susana Casalett Charubi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia por tan irreparable pérdida.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

LAPLANA, ARMANDO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/08|. "Cacho querido, amigo inolvidable. A un año de tu partida, no pasa día que no te recordemos. Que en paz descanse". Silvia y Roberto lo recuerdan en el 1º aniversario de su fallecimiento. Las Termas.