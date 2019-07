Tras la FaceApp llega AlPortraits, la app que te convierte en obra de arte

24/07/2019 - 22:59 Mundo Web

Luego del furor causado por la FaceApp, el sistema que transforma a las personas en ancianos, ahora surgió AlPortraits, un sistema que convierte las 'selfies' en obras de arte de reconocidos pintores, como Vincent Van Gogh, Rembrandt, Caravaggio o Tiziano.

La app creada por Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts y de la Universidad Politécnica de Milán utiliza un sistema de aprendizaje automático denominado red de confrontación generativa para crear nuevas pinturas de estilo renacentista, que se asemejan a las fotografías. Al igual que FaceApp, este servicio utiliza dos algoritmos: uno que genera la imagen y otro compara qué tan cerca se encuentra el resultado de la pintura original.

La aplicación fue programada con más de 45.000 retratos clásicos, aunque también se incluyeron otras obras más contemporáneas.

ok I tried the AI portrait thing and it made me ... white?? anyway if other people of color experienced this too, let me know! I have questions!!! my DMs are open~~ https://t.co/i6H9CrCqWD pic.twitter.com/IbFSQMtpmz