Agravan cargos a profesor por abuso de alumna de 12 años

25/07/2019 - 02:01 Policiales

La fiscal Yésica Lucas habría agravado los cargos a un profesor de una escuela de jornada completa, acusado de “apretarle las piernas y los pechos” a una alumna de 12 años.

Reiterados manoseos y acosos serían las acciones objetadas al docente, quien trabajaba en un establecimiento del departamento Juan Felipe Ibarra.

El escándalo se precipitó en el año 2018. El prólogo se dio con la fiesta de egreso, en cuyo transcurso la niña se habría negado a bailar el vals con el profesor.

Los padres indagaron en el porqué y su hija les manifestó que había sufrido largos meses de manoseos en el comedor del establecimiento educativo.

Denuncia y exposición

Después de meditarlo, los adultos denunciaron al profesor y la abogada Nuria Kippes neutralizó el riesgo de detención con una eximición de prisión.

‘Abuso sexual simple’ fueron los cargos enrostrados por Lucas. En forma simultánea, el Consejo de Educación abrió un sumario y el profesor fue separado de sus funciones.

Luego, la fiscal y un grupo de psicólogos escucharon a la menor en Cámara Gesell.

En ella, la estudiante habría relatado que su profesor “siempre que íbamos al comedor, mi profesor buscaba apartarme”, señaló.

Piernas y pechos

“Cuando los chicos salían, me apretaba las piernas y los pechos”. Además, acotó: “Lo hizo muchas veces y sólo me buscaba a mí”, habría ahondado a los expertos. “Te extrañé”, solía decirle en los recreos, o bien “me rozaba y tocaba en la espalda en cualquier momento. Me incomodaban y mucho esas cosas”, subrayó.

También habría recordado la estudiante que tres veces la trasladó en su automóvil. Ocasión en que hasta habría intentado “besarme”, enfatizó.

Después del trámite, la fiscal reformuló la estrategia y lo imputó por “abuso sexual simple agravado por su condición de educador”.

El nuevo escenario expone al profesor a una detención casi segura, ya que la figura prevé penas oscilantes entre los 3 y 10 años de prisión.l