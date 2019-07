Herrera será titular, si Valencia no es habilitado

25/07/2019 - 02:04 Deportivo

Se viene el día tan soñado por los hinchas “ferroviarios”. El próximo domingo, a partir de las 13.15, Central Córdoba visitará a Newell’s Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa, en lo que será su estreno oficial en la Superliga Argentina de Fútbol, un hecho histórico para Santiago del Estero.

El entrenador, Gustavo Coleoni, sigue pensando en el mejor equipo posible para enfrentar a la “Lepra” y hoy podría definir el once que saltará al campo de juego.

Ayer, el primer equipo “ferroviario” trabajó dinámica y el DT comenzó a delinear algunos trabajos para definir los titulares. Hoy, el “Sapito” volverá a realizar un ensayo en el que podría confirmar buena parte del equipo.

El delantero José Valencia, todavía no fue habilitado y es duda para el duelo ante Newell’s. En caso de no llegar su transfer, su lugar será ocupado por Jonathan Herrera, quien estaría en ataque junto a Franco Cristaldo. En defensa, Matías Nani le ganaría la pulseada a Correa, aunque hoy podría definir la zaga Coleoni. Además, el DT siguió probando a los arqueros Cavallotti y Rodríguez, pero el que más chances tiene de ser titular es el ex Independiente.

Marcelo Meli estaría en el medio junto a Galeano, Vega y Melivillo.

De esta manera, el probable equipo de Central Córdoba para visitar a Newell’s el domingo en Rosario es:

Diego Rodríguez; Cristian Díaz, Hugo Vera Oviedo, Matías Nani o Nicolás Correa y Jonathan Bay; Juan Galeano, Cristian Vega; Marcelo Meli y Facundo Melivilo; José Valencia o Jonathan Herrera y Franco Cristaldo.

Partida

El plantel se volverá a entrenar hoy por la mañana, ocasión en la que Coleoni podría definir ya los once iniciales para el estreno en la Superliga.

La delegación de Central Córdoba estará viajando hoy a la medianoche a la provincia de Santa Fe, donde se entrenará mañana y el sábado, a la espera del encuentro del domingo al mediodía en cancha de Newell’s. l