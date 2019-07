Hoy se jugarán los Octavos de Final en la Comercial de Frías

25/07/2019 - 08:26 Interior

CHOYA Choya ( C ) En el estadio del Parque Deportivo Recreativo Municipal Florencia Genesir de Frias se producirán los choques por los Octavos de Final de la Copa 10° aniversario de la Liga Comercial de la Ciudad de la Amistad.

Esta competencia es una de las más importantes que tiene la zona por esta razón en cada una de sus citas el público acompaña a su equipo preferido.

El programa arrancará a las 18.45 con el siguiente orden de partidos: Gauchito Batea vs La Torre; P. Franchesca vs Pablo VI; La Madrid vs P. Delfina; D. Construcción vs Amigos del Gordo.

Se recuerda que Kiosco Troski espera en la final al ganador de esta instancia.