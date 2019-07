Se conoció el resultado del análisis de ADN de Raúl Taibo

25/07/2019 - 22:09 Pura Vida

Cuando Claudia Elizabeth Zucco, una mujer de 47 años oriunda de Misiones, apareció en el programa “Intrusos” revelando su necesidad de saber si era verdad lo que le contó su madre sobre que Raúl Taibo era su verdaderos padre, el actor no dudó en ponerse a su disposición para realizarse la prueba de ADN y esclarecer la situación.

Pues bien, los resultados del ADN dieron negativo, y fue la propia Claudia quien lo comunicó a través de las redes sociales. “Se cerró la historia. No soy hija de Raúl Taibo”, escribió la mujer a quien, a los 30 años, su madre, Lucía Paulina, le confesó que sería la hija del actor.

Por su parte, Taibo señaló: “En realidad no estoy enojado con algo puntual, sí me indigna que se me use de esta forma inconsulta y atrevida para generar recursos de mí, haciéndome participar de un teatro, de una novela de ficción con gente real. Poniéndome a mí como protagonista y haciéndome consumir tiempo, vida, recursos, etc., para poder liberarme de participar en ella. Trato de salir lo antes posible de esas situaciones, por eso actué lo más rápido que pude”.