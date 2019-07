CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de julio de 2019

25/07/2019 - 22:41 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

29.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





PELÍCULAS

CINEMAX

07.36 CAMPO DE SUEÑOS

09.37 PEARL HARBOR

13.06 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

14.54 SOURCE CODE

16.41 PEARL HARBOR

20.11 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

22.00 CON AIR

TCM

08.33 LOST - LIVE TOGETHER, DIE ALONE

09.17 LOST - LIVE TOGETHER, DIE ALONE

10.01 LOST - A TALE OF TWO CITIES

10.46 LOST - FURTHER INSTRUCTIONS

11.29 LOST - THE GLASS BALLERINA

12.14 LOST - EVERY MAN FOR HIMSELF

12.59 LOST - THE COST OF LIVING

13.43 LOST - I DO

14.28 LOST - NOT IN PORTLAND

15.13 LOST - FLASHES BEFORE YOUR EYES

15.57 LOST - STRANGER IN A STRANGE LAND

16.43 LOST - TRICIA TANAKA IS DEAD

17.28 EL JOROBADO DE NOTRE DAME

19.05 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

21.00 SINTONÍA DE AMOR

23.00 THE BONE COLLECTOR

TNT

09.22 DIARIO DE UNA PASIÓN

11.38 THE GREEN HORNET

13.51 DÉJÀ VU

16.19 PAN

18.17 TOY STORY

19.49 S.W.A.T.

22.00 AL FINAL DEL TÚNEL

SPACE

07.20 MCFARLAND SIN LÍMITES

09.36 ENAMORADO

12.03 42. LA VERDADERA HISTORIA DE UNA LEYENDA DEL DEPORTE

14.25 UNA TORMENTA PERFECTA

16.49 EN EL TORNADO

18.24 BREAKOUT. LA CACERÍA

20.03 CRADLE 2 THE GRAVE

22.00 EL PASO DEL DIABLO

23.54 A NIGHTMARE ON ELM STREET

CINECANAL

11.07 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

13.20 BAJO LA MISMA ESTRELLA

15.40 EL TESORO DEL AMAZONAS

17.30 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

20.05 MAZE RUNNER - CORRER O MORIR

22.00 MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN

SONY

07.00 SHARK TANK

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - NANNIES

08.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - WHO WANTS TO BE A GODPARENT?

09.00 MADRE AMERICANA - BACK TO SCHOOL

09.30 MADRE AMERICANA - BOAR-DAIN

10.00 SHARK TANK COLOMBIA

13.45 FOOD TRUCK CHALLENGE

14.45 SHARK TANK

17.30 AMERICAN HOUSEWIFE - THE SNUB

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - NANNIES

18.25 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - WHO WANTS TO BE A GODPARENT?

18.50 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.15 SECTOR 9

21.30 SHARK TANK COLOMBIA

22.30 CAPITÁN PHILLIPS





A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* HOY, A LAS 23, FRANCO ARIAS Y TRIO SANTIAGUEÑO.

* MAÑANA, A LAS 23, DARÍO TEVES Y SU ARMÓNICA, LOS DEL CORAZÓN Y ARTISTAS INVITADOS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* HOY, A LAS 17, SOMBRAS Y TRAPOS, PRISMA, SUBMARINO AMARILLO. INGRESAN POR ORDEN DE LLEGADA.

* MAÑANA, A LAS 17, “MARIQUITAS DE LA VIDA”, LAS FLORENCIAS, TRICI CLOWN, EL ROBO DEL TESORO.

*DOMINGO 28, SUBMARINO AMARILLO, PRISMA Y SOMBRAS Y TRAPOS.

SIRIO LIBANÉS

JUJUY Nº 81

* HOY, A LAS 22.30, MILONGA DE GALA CON MARIANA NOVOA Y GUILLERMO FERRER. ELLA, RECIENTEMENTE, OBTUVO UN PREMIO GARDEL, MIENTRAS QUE ÉL FUE CONTRABAJISTA DE OSVALDO PUGLIESE.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

*EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.

*EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS.





CINES

SUNSTAR

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/07 -13:40 hs (Cast) 15:30 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 31/07 - 19:20 hs (Cast)

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA (3D) ACCION (+ 13 AÑOS)

26,27/ 07 -21:30 hs (Subt) 00:20 hs (Cast)

El REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

26 AL 27/07 14:00 hs (Cast) 16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 00:30 hs (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

26,27/07 -13:20 hs (Cast) 16:00 hs (Cast) 18:45 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 00:10 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/07 -13:20 hs (Cast) 15:10 hs (Cast) 17:10 hs (Cast)

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 31/07 -19:00 hs (Cast)

INFIERNO EN LA TORMENTA (2D) TERROR (+ 13 AÑOS) 26,27/07 22:10 hs (Subt) 00:15 hs (Subt)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 28/07 -14:10 hs (Cast) 16:15 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

26, 27/07 22:35 hs (Subt) 00:40 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

INFIERNO EN LA TORMENTA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:50- ESTRENO

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 12:30- 15:30- 18:10- 20:10- 22:40-

CASTELLANO 3D 15:00- 17:30-

TOY STORY 4 ATP

CASTELL.2D 13:40 -18:00- 20:40-

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA ATP CASTELL. 2D 22:20 -

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 13:30 - 16:00-

VENTA ANTICIPADA

BTS: Bring the Soul (subtitulada) desde el 07 AL 11-08

MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 18:00HS

SÁBADO 16:00 HS

DOMINGO 20:00 HS