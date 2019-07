Mukdise: “La Fiesta Nacional del Canasto es un evento en el que se valoriza la artesanía que tiene siglos de historia”

26/07/2019 - 00:21 Termas

“Quiero destacar que este evento es muy importante para la ciudad, y se reconoce el trabajo y la labor de muchas familias cesteras que son los verdaderos protagonistas de la Fiesta Nacional del Canasto. Es un encuentro en el cual se reconoce una artesanía que tiene siglos de historia”, ponderó el intendente de la Municipalidad de Las Termas, Jorge Mukdise.Luego resumió la evolución de la actividad: “El nacimiento de esta fiesta surgió cuando llegaron a la ciudad los sacerdotes misioneros de Nuestra Sra. de La Salette. El padre Renato Byron observó a los cesteros y les dio la jerarquía y el reconocimiento que hasta entonces no tenían y que hoy es parte de la rica historia cultural que tiene nuestra ciudad y que nos llena de orgullo, porque todavía vemos cómo muchas familias mantienen esta costumbre y que termina siendo un interesante atractivo para el turismo que los visita en cada recorrido que realizan por el microcentro. En esta ,una ciudad que nació y creció con el turismo termal, la cestería es uno de los principales atractivos turísticos”, expresó.Más adelante agregó: “No puedo olvidar el enorme esfuerzo que siempre realiza Cáritas, y en especial el trabajo de la extinta Nelly Ruiz de Fares, quien f u e - r a di - r e c tor a por m u - chos años y s iempre trabajó con su gesto característico de solidaridad y generosidad, volcando toda su experiencia. Así dejó un recuerdo muy fuerte y digno de imitar para que la gente siga por este camino. Desde la gestión anterior y en la actual continuamos apoyando, en este caso organizando un evento que no debe perderse, porque es patrimonio no sólo de los termeños sino de toda la provincia”.Por último, manifestó: “Los cesteros del departamento Río Hondo son las mejores manos laboriosas de nuestro país. Son artífices de la creación de piezas de mucha calidad y de un alto valor artístico. Por eso es una obligación de quienes estamos en la función pública apoyar este tipo de manifestaciones culturales, para que nuestra comunidad siga creciendo con bases firmes”.