Acusó a ex patrona de amenazas y extorsión por web

26/07/2019 - 01:20 Policiales

Un joven bandeño denunció a su ex patrona, endilgándole “amenazas y extorsión” por mensajes enviados desde un sitio de Facebook.

Patrocinado por los abogados Mirko Slamich y Pedro Ramírez, el denunciante señaló que la comerciante escribió en un sitio de Facebook: “No pararé hasta que todo esto tenga solución”, habría advertido.

“Sé que tu pareja vive cerca del taller de G. Tenga mucho cuidado y te lo advierto, fui muy buena con vos peor me diste la espalda cuando te brindé toda mi confianza”.

Para los abogados, las palabras conllevan acciones y netas amenazas.

Alcances

En el documento, elevado ante la Fiscalía, los abogados solicitaron que sea intimada a cesar de inmediato con la lluvia de mensajes.

Añadieron un mensaje en que se lee: “Tu pareja y tu hijo tengan mucho cuidado. Así como a ti no te importó meter tus manos sucias en donde no debías, tampoco me importará hacer con ellos”.

Slamich y Ramírez pidieron a la Fiscalía protección para su cliente y que la responsable ponga un fin a los escritos, incluidas restricciones e impedimento de contacto.