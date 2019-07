El “Aurinegro” afrontará su segundo amistoso visitando al “Santo” tucumano

26/07/2019 - 01:41 Deportivo

Tras el encuentro por Copa Argentina, ante Estudiantes de La Plata, el plantel “aurinegro” volvió a enfocarse en la pretemporada previo al debut en la Primera Nacional y hoy asumirá su segundo ensayo amistoso visitando en Tucumán a San Martín, equipo que bajó de la Superliga y que se arma con pretensiones de ser un serio candidato al ascenso.

Serán dos los juegos que Mitre protagonizará en la Ciudadela y que le servirán al cuerpo técnico liderado por Gabriel Gómez, para seguir probando y corrigiendo errores.

En ese sentido, desde las 14.30, Mitre jugará dos encuentros. Se especula que en primer término salgan a escena los posibles titulares, para culminar con el juego entre los remanentes. Este será el segundo ensayo para el “Aurinegro”, puesto que anteriormente enfrentó a Vélez de San Ramón.

Haciendo alusión a este compromiso, el capitán del equipo, Matías Moisés, habló con la prensa y aseguró que será una buena prueba.

“Es un rival que bajó de primera, pero es muy importante enfrentarlos. Va a ser un rival directo en el próximo torneo y seguramente va a pelear el ascenso. Va a ser un lindo partido para medirse”, le manifestó el defensor a Abc Deportes.

Moisés sufrió varios contratiempos físicos en el último campeonato, que le impidieron estar en encuentros claves, pero el propio futbolista fue quien aclaró que ahora se siente en plenitud.

“Me siento bien. Estoy en un gran momento. El año pasado, luego de la operación me costó mucho trabajar y en la segunda pretemporada tuve una lesión muscular, por lo que no fue un buen año el que tuve. Ahora arranqué bien, por el momento no me vengo perdiendo ningún entrenamiento, me siento bien desde lo físico y de la rodilla, que era el problemita que arrastraba”.

Por último hizo un repaso de lo que fue el encuentro ante el “Pincharrata”.

“Fue como nosotros pensábamos, le dimos el manejo de la pelota, pero no nos lastimaron. El primer gol fue la única chance que tuvieron en el primer tiempo. Quedamos muy abiertos en defensa, tuvimos una mala salida y se encuentran con el gol. Cuando estábamos mejor y nos adelantamos, ellos se encuentran con el segundo tanto, de pelota parada y ya se hizo difícil”, cerró.