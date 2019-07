Deportivo Cristal volvió a gritar campeón

26/07/2019 - 01:45 Amateur

La Liga La Ratonera le dio fin a una primera parte de la temporada el pasado fin de semana y lo hizo definiendo el título en la Copa de Oro. Y el que se llevó todos los aplausos y el premio mayor fue Deportivo Cristal que venció 1 a 0 a Nápoli en un partido más que interesante y vibrante.

“El único gol del partido lo anotó Andrés Agostinelli, el goleador del equipo. Jugamos la final con un rival que también está acostumbrado a llegar hasta las instancias decisivas del torneo”, comentó Daniel Tagliavini, el lateral izquierdo del equipo que viene de obtener el bicampeonato en la categoría.

Luego comentó: “Hace seis meses y medio salió campeón del anterior torneo y siempre es protagonista. Hace un año y medio que está bajo la conducción del entrenador Luis Vella”.

Y justamente hoy será la apertura del nuevo certamen con la siguiente programación: hoy, en cancha 1, 21.30, Alvarado Stone vs. La Vagancia; 23.20, Villa Las Delicias vs. Los Pibes de la 11. en cancha 2, 21.30, Los Pasajeros vs. 11 Unidos; 23.20, Colón Gomas vs. Sparta FC.

Mañana, en Ciencias Económicas, 14, Intocables vs. La Estafeta; 16, Valencia vs. Contadores Jrs. En cancha 1 Complejo de Jugadores Libres, 13.15, Comb. Bertolotti vs. Kinesiólogos FC; 15.15, Bº Sáenz Peña vs. Bastianos FC; 16.45, Los Coyotes vs. La Kinchada; 18.10, Gremio F.C. vs. Pipo LAR. En cancha 2, 13.15, Cacheteao Con Coca vs. Platense; 15.15, La Eskina F.C. vs. Centenario FC; 16.45, Messina vs. Newbery (Interzonal); 18.10, La Reserva vs. Sgto. Cabral; 19.50, Mza 6 vs. La Moreno. En cancha 3, 13.15, Lex Doctor vs. Cristal; 15.15, Empoli vs. Ciudad Satélite; 16.45, Studio JV vs. Gremio FC 32 (final Copa de Bronce); 18.10, Lex Doctor 38 vs. Rejunte; 19.50, Los Primos vs. Sky Leverkusen. En cancha 5, 13.15, Nápoli vs. Taller Willi; 15.15, La Manada vs. Galácticos; 16.30, fútbol femenino.

En cancha 6, 13.15, Industria FC vs. Abogados Cuervos; 15.15, Quilmes vs. El Reino; 16.50, Aesya vs. Deportivo Rústico. En cancha 7, 13.15, Jorge Newbery FC vs. Coesa; 15.15, Met. Dorrego vs. Nueva Chicago; 16.50. Pepsi F.C. vs. San Miguel. En cancha 8, 13.15, Brima vs. Niupi; 15.15, Estudio Juridico LYP vs. 22 y Media; 16.50, Bº Juramento vs. Málaga. En cancha 9, 13.15, Los Pibes vs. San Lorenzo; 15.15, Prof. Montero Sport vs. Amigos del Fútbol; 16.50, Hampones vs. Pilchería Max Mar. En cancha 10, 13.15, Pukara vs. La Gran Camada; 15.15, Barbazul FC. vs. Bº Sarmiento; 16.50, Industria FC Libre vs. Sacachispas.