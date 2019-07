El Apertura pondrá en escena la tercera fecha en la C50 y C55

26/07/2019 - 01:45 Amateur

La Asociación de Futbolistas Amateurs está en plena etapa de competencia con el Torneo Apertura Juan Ricartti y Juan Barreto y lo viene haciendo con varios equipos que aspiran a cerrar una buena temporada.

Mañana, desde las 14.30 para el primer turno, se jugará la tercera fecha para las categorías C50 y C55 y con partidos que prometen muchas emociones.

La programación es la siguiente: en Asociación 1, Lagarto Malvina vs. Arquitectos (55) y Distrib Lealcito vs. Prof Educación Física (55). En Asociación 2, Puente Alsina vs. Escuela 102 (50) y Puerto Nuevo vs. Almirante Brown (50). En Bco. Provincia, Los Maestros Srs vs. Campeones del 28 (55) y Super Colón vs. San Roque (55).

En Logística, Amigos Mona Acuña vs. Loreto Srs (55) y Amigos de Bolita vs. Banco Provincia B (55). En Del Sur, Nuevo Loreto Srs vs. HC Lubricantes (55) y Chacarita vs. RC Refrigeración (55). En Zanjón, Los Maestros vs. Desp Mis Nietitos (50) y Zanjón vs. Frutería Carlitos (50). En San Isidro, Vet de Güemes vs. Sitravice Ipvu (55) y Villa Hortencia vs. Campeones del 28 (50).

En Ingenieros, 16, Técnicos vs. Abogados Srs (55). En Gremio Municipal, Saravah vs. Rabenar Srs (55) y Las Heras vs. Rabenar FC (50). Libre: San Carlos (50).