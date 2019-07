Se programó el sexto capítulo del Zonal

26/07/2019 - 01:48 Amateur

Mañana se pondrá en marcha el sexto capítulo del Torneo Zonal en sus dos categorías, denominadas Marcelo Trejo en la C 40 y Víctor “Tingy” Uñates en la C50, con la siguiente programación: En Cancha Estrella Roja 2: Estrella Roja vs. Despensa Nico (50) y Dream Gym vs. Los Herederos. En San Luis: Cerrajería José Luis vs. Cadetería Alsina (50) y San Luis vs. J.F. Neumáticos.

En San Lorenzo: Virgen del Rosario vs. Pablo Vl y Joyería Jóyex vs. Panificadora Palau Cuarto Pasaje. En Polideportivo Bosco II: Pablo Vl vs. Cuarto Pasaje (50) y Los Gauchos vs. Los Fugitivos. En Santa Rita: Santa Rita vs. Pinto Mar (50) y Cadetería Alsina vs. Unión.

En Dos de Abril: Dos de Abril vs. Islas Malvinas (50) y Dos de Abril vs. Club Atlético Luján. En Los Poros: Unión For Ever vs. Carnes Marito (50) y Los Poros vs. Loma Fc. En Triángulo Rojo: Triángulo Rojo vs. Canalito (50) y Triángulo Rojo vs. Barrio 1º de Mayo.

Resultados

Categoría 40, Zona A: Triángulo Rojo 3, Loma FC 3; Los Poros 7, Club Atlético Luján 0; Unión 6, Barrio 1º de Mayo 1; Cadetería Alsina 2, Dream Gym 1. Zona B: Pablo Vl 0, San Luis 0; J.F. Neumáticos 2, Joyería Jóyex 1; Los Fugitivos 2, Los Herederos 2; Virgen del Rosario 3, Dos de Abril 2 (Interzonal)

Categoría 50, Zona A: Carnes Marito 4, Pinto-Mar 2; Canalito 1, Unión For Ever 1; Estrella Roja 1, Triángulo Rojo 0; Santa Rita 5, 2 Despensa Nico 2. Zona B: Cerrajería José Luis 3, Dos de Abril 3; Pablo Vl 4, Cadetería Alsina 1; Carnicería Daniela 0, Cuarto Pasaje 0.