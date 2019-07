Luciano Pereyra: “Estoy muy contento de que me hayan tenido en cuenta”

26/07/2019 - 02:01 Santiago

Luego de ofrecer un show que deleitó a sus miles de fans, Luciano Pereyra destacó la importancia del festejo, y confesó que se sentía “muy contento de que me hayan tenido en cuenta para celebrar el cumpleaños de una ciudad tan importante en la Argentina”.

“Santiago es la cuna del folclore, y es algo especial, siempre me voy a acordar de mi primera visita, cuando tuve la oportunidad de venir a hacer promoción de mi primer disco, y venir a celebrar y ser parte de esto, de esta manera, con este marco de gente, me da mucha emoción y estoy sumamente feliz de que me hayan invitado”, confesó a los periodistas.

Se negó a aceptar que la multitud haya respondido a su presencia, al asegurar que “la convocatoria es Santiago del Estero, aquí se está festejando el cumpleaños de una ciudad súper importante, y yo solamente vine a ser parte de esto, me da mucha emoción cuando la gente canta cada una de las canciones, y eso es muy reconfortante”.

“Todos los años fueron parte importante de mi vida para poder llegar hoy a los 20 años con la música y celebrarlos de esta manera, cada etapa tuvo un aprendizaje, una enseñanza distinta que hoy me hace festejar los 20 años de esta manera, y este paso será otra experiencia para seguir celebrando la música”, dijo respecto del momento artístico por el que atraviesa.

Dijo finalmente: “Me gusta hacer lo que hago, le tengo mucho amor a la música y le doy para adelante. Me manejo con el éxito abrazándolo, es mi perro, mi familia, mis padres”.