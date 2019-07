FÚNEBRES | 26 de julio de 2019

26/07/2019 - 02:04 Funebres

Fallecimientos

- Hilda Eloisa Luna

- Isabel de los Ángeles Santillán

- Jorge Pavón Campos (La Banda)

- Miguel Ángel Cisneros (Villa Mailin)

- Luis Facundo Ramírez Carrizo (Los Núñez).

- Francisco David Muzio

- Yesica Alejandra Izurrieta (La Banda)

Sepelios Participaciones

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d) Falleció el 23/7/19|. Verónica Gemma y familia Ramos, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Sus amigos César Palencia, su esposa Edhit Rojas de Palencia y su amiga Puby, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a sus hijos y familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Luis Armando Sandoval y familia participan con enorme pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Santiago, Marcela, Ramiro y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Estela Alvarracin Zucal y familia participan el fallecimiento de la señora madre de nuestro querido amigo Santiago Taboada Eudal y acompañamos a su familia en este difícl momento. Rogamos oraciones en su memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Elena Vera de Durán y flia, Domingo Celso Vera y flia, Manuel, Elida y María del Carmen Vera participan con gran dolor la partida de la querida Rosy y acompañan a sus hijos, a sus hermanos Elvirita y Ramón, y demás familiares en estos difíciles momentos. Descanse en paz junto a sus seres queridos en el Reino del Señor.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Mirtha Sánchez de Jacobo, sus hijas Chabela y Marcela y sus respectivasfamilias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en esta irreparable pérdida a sus hijos Santiago, Ramiro y Marcela y a sus hermanos Ramón y Elvira. Ruegan a Dios paz y felicidad para ella y pronto consuelo para sus familiares.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Antonio Sereno y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares, en este momento de intenso dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

EUDAL, MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Sus amigos familia Vera: Domingo Celso, Manuel, Elena, Élida y María del Carmen participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones al Señor por su eterno descanso.

GONZÁLEZ, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/19|. Sus amigas de siempre; Elsi Rosario Gramajo, Mirta, Delia y Mary Marquesano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Racho y flia. Roic, en estos tristes momentos. ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

LESCANO, MARÍA LUJANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/19|. Sus hermanos Sandra Liliana y Roberto Ambrocio Lescano y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio el Descanso. Cob. Caruso. Cia. Arg. De Seguros. Servicio REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LUNA, HILDA ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Su esposo Luis, hijos Pamela, Luis, Agustín, Martín, Ariel, h/pol, María, Mary, nietos Candela, Gonzalo, Facundo, hermana Mercedes, sobrinos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Cristina Flores y Milagros Povedano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Dr. Gerardo Zamora, Dip. Daniel Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MUZIO, FRANCISCO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/19|. Su esposo Gladis Maldonado, hijos Lumila y Veronica, Ailen, hermanos, sobrinos, cuñados y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso. Casa de duelo.Sala velat. Ejercito Arg. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NAVARRO, PAULINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/19|. Sus hijos Manuel, Luis, Silvia, Mary, Olga, Pablo, Ivana, Bravo h. políticos Roxana, Mario, Luis, Rita, Carlos, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio los Flores Cob Caruso. Cía. Arg. De Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANTILLÁN, ISABEL DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/19|. Su madre Reyna Luna, sus hermanos Ana, Miguel, Viki, Negra, Orlando, Sara, Damian, nietos Lucas, Lukitas, Johel, Rocio, Luis, Damian, Marcelo, Alejandra y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta la Barranca. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

SANTILLÁN, ISABEL DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/19|. Su tía María Mercedes Luna (Michy), participa con hondo pesar su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria por su descanso eterno.

SANTILLÁN, ISABEL DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/19|. Su prima Norma Luna, su primo político Héctor Luna (Pololo), sus sobrinos Sole, Héctor, Lucky, José y Roxana participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ABREGÚ DÍAZ, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/19|. Ya hace un mes de tu partida al Reino Celestial, dejando un gran vacío en nuestros corazones. Tu hermana Niña, hermano político Tito, tus hijas Liliana, Sandra, Magalí, hijos políticos, Gastón, Dani; nietos Fede, Maxi, Sara, Eliana, Juan, Braian, Lourdes, Mayra, Juan Pablo, tus bisnietos Tai, Bastian invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, OMAR OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. No me llores. Tus lágrimas me impiden despegarme de la tierra e ir al lugar donde pertenezco y estoy feliz ¡el cielo!. Descansa en paz hermano, honraste la vida con tus virtudes. Tu desconsolada madre Lola, tus hijos Fernanda, Florencia y Nazareno, tus hermanos Nilda, Tito, Teresa y Néstor, hermanos politicos y sobrinos invitan a la misa por el noveno día de su fallecimiento hoy a las 20 en iglesia Santiago Apostol.

GIMÉNEZ, OMAR OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. No llores si me amas ... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo ... si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos ... si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen ... créeme cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a este cielo en el que te ha precedido la mía, ese día volverás a verme, sentirás que te sigo amando, que te amé y encontraras mi corazón con todas sus ternuras purificadas. Volverás a verme en transfiguración, en éxtasis feliz. Ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo que te llevaré de la mano por los senderos nuevos de luz y de vida. Enjuga tu llanto y no llores si me amas. Hermanito, Dios re regale la gloria eterna por haber sido en vida un ser de luz. Tu hermana Tere, tus sobrinos Yanina y Luciano, tu madre Lola, hermanos Tito, Nestor, Nilda, hijos Fernanda, Florencia y Nazareno y toda tu familia en gral. agradecen las condolencias recibidas e invitan a la misa por el noveno día de su fallecimiento hoy a las 20 en iglesia Santiago Apostol.

GOYTEA DE QUIROGA, OLGA MORAYMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Sus nietos Gastón, Javier, Rodrigo, sus bisnietos Valentina, Nahuel, Mayra, Eugenia, Sofia y Ana, sus nietos politicos Gina y Ximena invitan a la misa que se realizará en la Catedral Basilica a las 20.30 hs. al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GOYTEA DE QUIROGA, OLGA MORAYMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Madre querida hoy hace un año que te fuiste de nuestro lado y no logro resignarme, en cada instante de mi vida aun estas presente y me consuela pensando que Dios nuestro Señor te reservó un lugar especial en el Reino Celestial, como buena madre que fuiste, a quien siempre le pido te tena en la Santa Gloria. Con motivo de este aniversario. Tu hijo Armando invia a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica.

GOYTEA DE QUIROGA, OLGA MORAYMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Armando y Lita Ledesma invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento. Brille para ella la luz que no tiene fin.

MANSILLA LA MÓNICA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. ¡Permaneces en nosotros! Tus padres Carlos y Marta, tu hermana Marcela, tu esposa Rosa, tus hijos Giuliana, Fabricio y Leonardo invitan a rezar por su alma a quienes lo quisieron en vida, en la misa de hoy a las 20,30 hs. en la Catedral Basílica.

PEREYRA, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. No sé cuantas lágrimas acariciaron nuestra cara cuando partiste, pero ahora se que cada lagrimas que derramamos fue en honor a todos los momentos felices que compartimos, cada lagrima fue una celebración de tu vida junto a nosotros y hoy a 11 meses de tu partida sigo celebrando consciente de que son muchos los bellos recuerdos. Desde aquí te enviamos todo nuestro amor y por medio las nubes te hacemos llegar miles de besos. Tus hijas Roxana, Marcela, y Sandra, hijo político Mario, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizará en la parroquia Santa Lucia a las 19.30 hs.

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Primaso de mi vida, hermano mio, dejaste un vacio inmenso de mi vida, nunca te voy a olvidar. Sus hermanos Miguel Carrizo y Estela Aquino, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Sus primos y sobrinos: Gloria, Lito, Migui, Sole y Juan Angel, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SARAVIA DE BARRERE, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/13|. Que brille para Ti la luz que no tiene fin, siempre en mi corazón y en mis recuerdos. Su hija Ana Maria, con motivo de cumplirse 6 años de su partida a la Casa de Dios.

Responsos

ALMEIRA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. Su madre Aurelia, su hermana Anita, sobrinos y demás familiares invitan al responso que se oficiará hoy a las 10 hs en el panteón familiar del cementerio Los Flores, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria

ALMEIRA, OSCAR ALFREDO (TINCO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/18|. "Tinco: No importa el tiempo, la distancia ni el lugar , personas como vos siempre estarán presentes". Tus tíos, tías y primos (familia Galeano), invitan al responso que se oficiara hoy a las 10 hs en el panteón familiar del cementerio Los Flores, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares con oraciones por su eterno descanso.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Luis Dagoberto Badr y Sra., acompañan con profundo dolor a su amigo Mario Scrimini por el fallecimiento de su querida madre. Ruega oraciones en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Angela de Yañez, sus hijos Lic. Alejandra Yanñez Moreno, Lic. Verónica Yañez Moreno y Dr. Omar Abdala, participan con profundo dolor y acompañan a su hija Luky y flia., en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

IZURRIETA, YESICA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Su madre Virginia, su hija Ludmila, hnos Ely, German, y Elena, su sobrina Abril, su cuñado Marcelo, tíos, abuelos, madrina, primos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JUÁREZ, MABEL DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. "Que el Señor te reciba en su morada eterna". Su madre Ilda (Chicha), sus hermanos Carlos, Raul y Oscar, sus hermanas politicas y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

JUÁREZ, MABEL DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Su hermano Raúl Vicente Juarez, su cuñada Silvia Aguila, sus sobrinas Lucia, Mariel y Carolina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

JUÁREZ, MABEL DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. "Que brille para nuestra Mabel la luz que no tiene fin". Silvia, Mary, Miguel, Chabela Aguila y Mariel Braiero, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

PAVÓN CAMPOS, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/19|. Su esposa Juana Gómez, su hijo Luciano Pavón, sus hermanos Emilio, Eduardo, Reina, Elsa, Rosa participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Misericordia. EMPRESA SANTIAGO.

RAMÍREZ CARRIZO, LUIS FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/19|. Sus padres Ramírez Héctor, Carrizo Andrea, sus hnos. Martina, Agustin, Agus, Norlian y Loana sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Nuñez. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CISNEROS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/19|. Su hijo Cristian Miguel Cisneros y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 12 horas en el cementerio de Villa Mailin Dpto. Avellaneda. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Graciela Ruiz, Edith Vergara, Viviana Vergara, Ana Luna, Coca Barrionuevo y Gladys de Rojo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Tony y acompañan a su esposa Niní y a toda la familia en este momento de dolor. Elevan una oración en su memoria. Frías.

IÑÍGUEZ, JOSÉ FELIX (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. El Departamento de Enfermeria del Hospital Regional, participa con dolor el fallecimiento del padre de la supervisora Lic. Raquel Iñiguez. Ruegan una oración en su memoria.

IÑÍGUEZ, JOSÉ FELIX (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, junto a la comunidad universitaria que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), participan del fallecimiento del Sr. José Felix Iñiguez y acompañan en este difícil momento a su hija, la Lic. Raquel Iñiguez, docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (FHCsSyS) y a toda su familia.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SALTO, ALEJO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Se cumplen hoy dos años de tu fallecimiento, te extrañamos mucho hermano y no podemos resignarnos. Sus hermanos Alba, Simón y Gelacio Salto y demás familiares lo recuerdan con inmenso cariño y eleven plegarias al cielo en su querida memoria, rogando por su descanso eterno en la gloria del Señor.