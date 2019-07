“La odisea de los giles” crea expectativas

26/07/2019 - 22:29 Pura Vida

Argentina está “entusiasmada” ante la última película de Ricardo Darín, “La odisea de los giles”, tanto que se estrenará el próximo 15 de agosto en más de 400 salas, con lo que se bate el récord para un filme nacional, según adelantó el actor en declaraciones a Efe.

La película, que se exhibirá en el Festival de San Sebastián, fuera de competición, en septiembre, es la segunda que afronta con la productora que montó con su hijo, el también actor Chino Darín.

“Estamos tratando de poner paños fríos a ese entusiasmo”, bromea el actor bonaerense, que supo que tenía que comprar los derechos de la novela de Eduardo Sacheri “La noche de la Usina” en cuanto la leyó.

El libro de Sacheri, autor también de “La pregunta de sus ojos” -cuya adaptación al cine fue “El secreto de sus ojos”, también protagonizada por Darín-, cuenta la historia de un grupo de perdedores, de “giles”, que se ven trizados por el “corralito’ de 2001 y luego son víctimas de un estafador.

Son un grupo de amigos y vecinos que pierde el dinero que habían logrado reunir para reflotar una vieja cooperativa agrícola. Al saberse estafados, deciden organizarse y armar un minucioso plan con el objetivo de recuperar lo que les pertenece.

“Lo que me enamoró de la novela para llevarla al cine es que muy pocas veces he visto una composición de un grupo con esa policromía de personajes. Están representadas todas las capas sociales, desde un indigente a la más rica del pueblo. Me recuerda esa frase de España de ‘cuando llueve, nos mojamos todos’”, describió.

La adaptación de la novela, de más de 300 páginas, al cine fue, reveló, “bastante compleja”.

“Es muy difícil competir con la literatura. Sacheri te ofrece oportunidades mentales muy difíciles de traducir en imágenes. Cuando una novela está bien escrita te subís y te bajás, pero hay que ver cómo contar eso en imágenes”, precisó.

El filme, que comenzó a rodarse a finales de noviembre y concluyó a principios de febrero, tiene, aseguró, “mucha ironía, mucho humor” y es “una oportunidad” para reírse de la propia desgracia.

Están “muy, muy contentos con el resultado” porque en los pases previos que han hecho ha tenido una excelente acogida y espera que la premier, el día 13 de agosto en Buenos Aires, vaya por la misma línea.

“En términos románticos es una historia con mucha ternura y bastante humor y es fácil verse identificado con cada uno de los personajes”, añadió Darín sobre su “criatura”.

La película fue dirigida por Sebastián Borensztein es protagonizada por Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Rita Cortese y Andrés Parra.