Hoy se jugará el 12º capítulo de la Nueva Liga Amateur de Fútbol

27/07/2019 - 00:16 Interior

CHOYA, Choya (C). En el estadio del Club Social y Deportivo Coinor de la “Ciudad de la Amistad” tendrá lugar la 12ª fecha del certamen denominado “Oscar Puma Cortez”, que es organizado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías.

El horario del primer partido será a las 12.30 y se recuerda que el elenco de La Casa del Plomero es el único puntero con 28 puntos, seguido por el Deportivo Choya que tiene 22 unidades.

El programa completo será el que se detalla a continuación: F6 Multiespacio vs. La Casa del Plomero; Los Canarios vs. Ferroviarios; Deportivo Choya vs. Panificadora La Deseada; Los Amigos vs. Icaño; Atlético Quirós vs. Atlético Triángulo; Panificadora Suecia vs. Farmacia del Rosario y Aoma vs. Veteranos.

Cada fecha de este apasionante campeonato es seguido por gran cantidad de fanáticos, ya que es uno de los más convocantes de la región.