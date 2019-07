Brutales amenazas y acoso de un policía porteño en contra de una joven enfermera santiagueña

27/07/2019 - 00:51 Policiales

Un policía porteño amenazó salvajemente a su exnovia santiagueña, fue detenido y ahora excarcelado, con reglas de conducta hacia la víctima tras informarse que padecería “transtorno severo de la personalidad”.

Así lo resolvió la jueza de Género, Cecilia Laportilla. El policía es Brahian Ángel Sarco, funcionario de José C. Paz, denunciado por la enfermera Cecilia Lucía Gerez.

Según la investigación de la fiscal Andrea Juárez, la pareja tuvo una relación de no más de 40 días. No está claro si durante ese tiempo, él venía a Santiago a verla o si sólo se comunicaban por redes sociales o por teléfono.

Lo cierto es que cuando la enfermera dio por terminado el vínculo, Sarco le comenzó a mandar una batería de Whastapp y mensajes a través de las redes sociales. Se vino a la provincia y siguió con el acoso.

Ideó una ofensiva que sembró terror en la santiagueña al extremo de decidir denunciarlo el 4 de junio.

”Colección” de insultos

Entre una variedad de desatinos, el policía le habría endilgado amoríos con el amigo de su hermano.

“Eres una p...”, habría disparado por celulares y redes sociales.

“Te metiste y burlaste de la persona equivocada. Soy el más hdp de todos”, desafió a la damnificada.

“Atendé, hablemos. Después va a ser tarde. Y no hay marcha atrás. Porque yo ya estoy decidido a todo. Hasta mi vida me dejó de importar ya. Voy a terminar mandándome cualquier c... Hablemos bien. Yo sé por qué te lo digo. No quiero hacer desastres”, amenazó.

Más irascible

Como la joven no respondió, contragolpeó. “La c... de tu m... Vos a mí no me vas a hacer quedar mal. ¿Vos que sos una p...? A cualquiera le andas dando likes. Él es amigo de mi hermano. Yo ahora le voy a hablar a mi hermano y le voy a decir que me pase las capturas de los chats de ustedes. Yo te voy a matar hdp”.

Más impulsivo aún, ahondó: “Vos me dejaste porque querés salir a p... Te juro que lloro de la bronca. sos una zorra y después me venís a decir a mí que no es así. Como te dije, si no sos mía, no serás de nadie. Te burlaste de mí, te reiste. Te dije que vamos a terminarmal y así va a ser...”, bramó el violento sujeto.

“No me quieras conocer hdp porque yo no paro”

En la investigación, se supo que el policía advirtió a la santiagueña: “Te dije, no me quieras conocer hdp porque yo no paro y me juego todo. Lo peor que pudiste hacerme fue usarme. Y encima andas buscando a otros por ahí.. ¿Vos te pensás que yo nací ayer? Esto te va a costar muy caro y por mí, andá a denunciarme. Que mi arma no es la única que existe. Estate preparada porque el día menos pensado me vas a volver a ver”, desafió.

“No te relajes porque cuanto menos te diste cuenta voy a estar al frente tuyo”, insistió.

Cuando la mujer le pidió que la dejara en paz, el policía le respondió: “Qué pena, porque te voy a matar. Ah, y a tu trabajo (Hogar de Niños) voy a seguir llamando. Hace rato lo hice y mandé a la m... a una vieja y le dije que soy tu novio. Que me ch...l...p... ella y la directora”, enfatizó.