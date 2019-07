Jonathan Bay aseguró que llegan bien al debut

27/07/2019 - 01:10 Deportivo

El defensor cordobés Jonathan Bay, uno de los pocos “sobrevivientes” del histórico ascenso, se perfila para jugar desde el inicio en el primer partido de la Superliga y manifestó que el equipo llega bien a ese compromiso, aunque anticipó que le faltaron algunos días de trabajos para optimizarlo.

“Estamos bien, afinamos algunas cosas y creo que llegamos de buena manera al primer partido. Hay que saber en qué momento atacar y cuando defenderse. Vamos a dar pelea”, fueron las primeras palabras de Jonathan Bay, en su diálogo con Mundo Ferroviario.

“Aquí (por la primera división) se juega a un ritmo distinto al que estábamos acostumbrados. Pero nos estamos adaptamos bien, con jugadores que conocen la categoría”, amplió el ex Talleres de Córdoba.

“La adaptación tiene su período y ojalá no nos demande tantos partidos. No será fácil porque habrá rivales con jugadores de mucha jerarquía. Pero nosotros también los tenemos y trabajamos para cubrir bien los espacios y no sentir, bruscamente, el cambio de categoría”, completó.

En relación al rival, Bay anticipó que será complicado.

“Sabemos que será un partido muy difícil, en una cancha complicada y que seguramente estará repleta. Pero nosotros trataremos de contrarrestar todo eso con nuestras armas y sacar un buen resultado”, argumentó el cordobés.

Bay no se animó a asegurar que peleará por la permanencia y puso en evidencia, la última campaña de Central Córdoba.

“Tenemos que sumar puntos y eso te llevará a saber para qué estamos. En el campeonato pasado, en las primeras seis fechas estábamos últimos y luego pegamos la remontada histórica. Sabemos que no será fácil. Hay equipos con mucha jerarquía, pero vamos a dar batalla”, finalizó.