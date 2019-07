Se juega hoy el quinto capítulo del certamen Anual

27/07/2019 - 01:19 Amateur

La Leafase volverá al ruedo hoy con otra intensa actividad que incluye partidos de suma importancia en las tres categorías.

Es así como se jugará la quinta fecha del Torneo Anual Reynerio Edvino Castillo y se lo hará en medio de una gran expectativa, teniendo en cuenta las aspiraciones de cada uno de los equipos.

Horarios

Cabe recordar que el programa consta de enfrentamientos en doble y triple turno, respectivamente. Para el caso del primero, el comienzo está previsto para las 14.30, con 30 minutos de tolerancia, mientras que en el segundo desde las 14, con igual tiempo de tolerancia.

La cartelera completa de los cotejos es la siguente: en Ingenieros, Ingenieros vs. Anestesia (50) e Ingenieros AFC vs. La Bomba (55). En Bioquímicos, Sivipse vs. Bioquímicos (50) y Sivipse vs. Bioquímicos (SM). En El Tata, Yupanqui vs. Alberdi (50) y Hormiga Paz vs. El Norte (55). En Rubia Moreno, Puerto Nuevo vs SP Servicio (SM) y Estrella Roja vs. San Ramón (SM).

En UPCN 2, Mago Rep vs. Copse (50) y Dr. Obrero vs. Contadores (55). En UTA FC 1, PVC Banda vs. Potencia Diésel (50) y UTA FC vs. Mokka Eventos (MS).

En Sivipse, Yanda vs. Auto. Prof Piratas (50) y Viejos Amigos vs. Quirófano (55).

En La Abrita, 15.30, Obras Sanitarias vs. Telefónicos (55). En Obras Sanitarias, 16.30, Jorge Newbery vs. Elect. Cortez (50). En Gremio Judicial, 14.30, Gremio Judicial vs. Amigos de Beltrán (50).