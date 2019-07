En Santiago, los “narcos” pagan hasta $350.000 por un kilo de cocaína

27/07/2019 - 08:17 Policiales

Bien sabido es que el negocio del narcotráfico mueve millones de pesos en nuestro país y, según fuentes federales consultadas, comprar un kilogramo de cocaína en nuestra provincia cuesta entre 300.000 y 350.000 pesos.

“El valor varía en distintos puntos. Se tiene en cuenta la calidad de la sustancia y el trayecto que se debe recorrer. Cuando al narcotraficante se le hace más difícil introducirla, cuesta más”, reveló una fuentes consultada por EL LIBERAL.

Desde Gendarmería Nacional y la Policía Federal indicaron que “el precio de la cocaína es algo escalonado. En Bolivia la consiguen a 200 mil el kilogramo, y a medida que se introduce más en el territorio argentino, aumenta su valor. En Buenos Aires tiene otro valor; vale mucho más (cerca de 380 mil pesos)”, precisaron. Los funcionarios de las fuerzas nacionales fueron coincidentes en decir que el valor se acrecienta según la pureza. Consultados sobre los elementos que utilizan para estirar la cocaína y así obtener más cantidad, las fuentes indicaron que “desde aspirina hasta cafeína. Lo que haya a mano y sea fácil y barato de conseguir”.

Según revelaron, durante los operativos es común, además de las sustancias medicinales, encontrar gran cantidad de maicena y leche en polvo entre otros alimentos en polvo, de color blanco.

Además, sobre las mezclas para el estiramiento se supo que los “narcos” son cautos ya que “la idea es que no produzca efectos negativos en el organismo”.

Respecto del tráfico de marihuana, las fuentes consultadas indicaron que el precio del kilo se acerca a los 18.000 pesos, e indicaron que con la marihuana existe una gran producción que hace que su valor no se “dispare”.

“Para obtener la pasta base de cocaína se necesitan muchos productos químicos, mientras que para la marihuana basta con plantar una semilla”, ejemplificó uno de los entrevistados, dejando entrever el porqué de la diferencia del precio.

Las fuentes explicaron que ingresar droga a nuestro territorio se ha encarecido a raíz de que es más trabajoso y riesgoso el paso debido a los controles y las distancias que deben recorrer para transportarla. El diario La Gaceta de Tucumán realizó un informe donde sostiene que trasportar un kilo de cocaína cuesta 250 pesos por kilómetro.

“El kilo de droga, en definitiva, se encarece por kilómetro de traslado. Pero no hay un valor uniforme. En Orán -principal punto de origen de las últimas investigaciones- el valor de la cocaína es de U$S 3.300”, sostiene la publicación.

Además indica que “en San Pedro de Jujuy es de U$S 4.000 ($ 173.600), con un encarecimiento de U$S 4,2 ($ 182) por kilómetro. En Salta capital es de U$S 4.600 ($ 199.640); es decir, U$S 4,7 por kilómetros ($ 204). En San Miguel de Tucumán el precio es U$S 5.000 ($ 217.009): U$S 3,4 por kilómetro’.

En San Fernando del Valle de Catamarca tiene el segundo valor más importante de cocaína, ya que está por debajo de Santiago del Estero. Allí el kilo de cocaína ronda entre los U$S 6.500 ($282.100); o sea, U$S 4,3 por kilómetro ($147)”. En nuestra provincia “donde los precios de la cocaína son los más elevados de la región, se hicieron cargo del combate del narcomenudeo o del narcotráfico, y las políticas de prevención de las adicciones son mucho más fuertes que en los otros estados de la región”.