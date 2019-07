El Mechero recuperó la punta del fútbol amateur loretano

27/07/2019 - 11:47 Interior

LORETO. Loreto (C) La AFAL corrió vista favorable al pedido de El Mechero quien reclamó la mala inclusión de un jugador en el partido que perdiera 4 a 0 ante el Barrio Oeste en la fecha Nº12, en la reunión de delegados realizada el pasado miércoles se le concedió los 3 puntos a los del Barrio E. Perón, con los que suma 28 recuperando la punta del Campeonato Regular de la Asociación de Futbolistas Amateur Loreto (AFAL), que hace disputar este certamen bajo el nombre de Roger Petaca Galván.

Los nueve partidos de la fecha trece se disputarán hoy en el predio del Club Unión Obrera a partir de las 12:00 y la apertura de esta apasionante fecha estará a cargo de Alma y Vida quien enfrenta a Los Bushcas; 2, Bº Libertad vs. Esquineros; 3, Albañiles y El Mechero protagonizarán el clásico del barrio Unión; 4, Zona Roja vs. Los Pinchas; 5, Bº Oeste vs. J. Newbery; 6, Defensores del Remanso vs. Alberdi Juniors; 7, 48 Viviendas vs. Avenida; 8, Colonia vs. F.C.T.C; 9, C.S.D.B.O vs. Bº Palermo. Libre en esta fecha el Barrio Centro.

Los resultados de la décima segunda fecha son los siguientes resultados Albañiles 0, Los Bushcas 3; Zona Roja 0, Los Esquineros 1; Bº Oeste 4, El Mechero 0 (los tres puntos en juego de este partido fueron cedidos a EL Mechero por la mala inclusión de un jugador); Bº 48 Viviendas 0, J. Newbery 4; La Colonia 0, Alberdi 1; C.S.D.B.O. 1, La Avenida 1; Bº Palermo 2 F.C.T.C.; libre en la oportunidad alma y Vida.