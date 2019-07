El testimonio de una añatuyense, paciente de la antestesióloga

27/07/2019 - 14:31 Policiales

es una vecina de Añatuya, que fue contactada por el diario La Gaceta, por haber sido atendida por la anestesióloga sobre la que recaeN denuncias porcon pacientes en un hospital de esa ciudad y también de Las Termas de Río Hondo.

Según el testimonio, la joven iba a dar a luz a un hijo mediante cesárea, la que había sido programada para un día determinado y luego reprogramada por un supuesto inconveniente con la anestesista, según la explicación que le dieron a la futura mamá en esa oportunidad.

“Ya estaba bastante nerviosa por la cirugía porque encima tengo problemas de presión, y peor me puse cuando postergaron la cesárea. Llegó el martes, ya estaba en el quirófano y entró la anestesista. Ella estaba muy nerviosa, decía toda clase palabrotas y se quejaba porque no podía ponerme el suero en un brazo y me lo tuvo que poner en el otro. ‘Así no se puede trabajar, con estas porongas que compran en este hospital para pagar dos pesos’, decía”, contó Cisneros.

“Lo hacía de muy mala gana y me puso más nerviosa a mí. Me decía que tenía que agradecer que me puedan atender. Costó mucho que me agarre la anestesia, porque me alteró con su manera de tratarme. Encima parece que se pasó de anestesia porque estuve mucho tiempo para recuperarme y me quedó dolorida la espalda mucho tiempo después de la operación, por la peridural”, recordó.

Por su parte se supo que contactada por este portal tucumano, la profesional no quiso dar declaraciones sobre las acusaciones. “No estoy interesada en dar una nota. Los únicos que se van a ocupar de esto son mis abogados", habría manifestado.