27/07/2019 - 20:40 Pura Vida

Jorge Rojas, a través de su Fundación Cultura Nativa realiza un trabajo de reivindicación de los pueblos originarios. No solo de los que habitan el Chaco Salteño (chorotes, wichis, matacos, tobas, quom, churipíes y tapietes) sino de los que habitan el suelo argentino.

Desde hace diez años, en Marca Borrada desarrolla la Fiesta de la Cultura Nativa, una expresión genuina en donde revalida su lucha a favor de los nunca aquietados ánimos de la devastación indígena. “Con la música como excusa, dentro de este recóndito paraje de nuestro país atravesado por el agua dulce del Pilcomayo y las fronteras argentina, boliviana y paraguaya, colaboramos cada año apuntando al desarrollo de la salud y la educación de los distintos pueblos originarios”, resaltó el cantautor argentino.

¿Hay una plena reivindicación de las etnias chorotes, wichis, matacos, tobas, quom, churipíes y tapietes que habitan la región del Chaco Salteño?

Es una lucha constante. Eso, todavía, en el camino se está transitando. Los pueblos originarios siguen luchando por su reivindicación. Es una de las grandes deudas que tenemos como ser humano; ni siquiera como país te estoy hablando, creo que como ser humano poder superar nuestras diferencias culturales y poder superar nuestro color de piel, nuestra raza. En nuestro país, la verdad, cuando repasas la historia, es realmente triste saber que muchísimas de las etnias se extinguieron por no aprender a superar todas estas cosas. Nosotros, allá, en nuestro lugar, lo que hacemos es pregonar eso, pregonar que podemos entendernos más allá de las diferencias culturales que podamos tener como seres humanos, que tenemos que superarlo. No podemos permitirnos que se vaya a extinguir una etnia más en nuestro país.

Además, vos tienes la conciencia de esa defensa en virtud de la convivencia que has tenido, en tu niñez, adolescencia y juventud, con esas etnias en Marca Borrada.

Yo siempre digo que es una posibilidad hermosa que me ha dado la vida. No lo hubiera entendido de la manera que lo entiendo si no hubiera tenido la oportunidad de poder convivir con los pueblos originarios, conocer su pensamiento, conocer su cultura desde adentro. Nuestra familia es una bisagra que une esas cosas. Haber tenido la vivencia es lo que nos hace entender de una manera positiva lo que sucede y hacia donde podemos ir en el futuro.

¿Qué te permite es tar en contacto con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), organismo que te distinguió como Líder Positivo?

Creo que fue un reconocimiento por todo esto que nosotros accionamos a través de nuestra Fundación (Cultura Nativa) y del compromiso que tenemos como ser humano. Siempre pongo esto por delante porque es nuestro pensamiento. Nuestro trabajo y nuestro compromiso con el otro ha hecho que recibamos, de alguna manera, este reconocimiento.