CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de julio de 2019

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CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
12.45 LA PEÑA DE MORFI
18.00 RELATOS CRIMINALES
19.00 CINE. QUÉDATE A MI LADO
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE QUÉDATE A MI LADO (CONTINUACIÓN)
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 SUSANA GIMÉNEZ
00.30 EL CHALLENGE, DESAFÍO DE ESTILISTAS
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MODO SELFIE
13.00 MODO FOODIE
13.30 LO MEJOR DE S.T.O
14.30 SECRETOS VERDADEROS
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 INFAMA
20.30 LA CORNISA
TV PÚBLICA
11.00 AUTOMOVILISMO
14.30 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
21.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS
22.00 EL MARGINAL 3
23.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 VEER
14.30 EL CHAVO
18.00 DALE LIKE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
23.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL 14
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 ALTO CONTRASTE
18.30 EL PODIO
19.00 DALE FERRO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. NICOLÁS AVELLANEDA
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.02 HANK Y ASHA
07.25 EL DIARIO DE LA PRINCESA
09.35 THE DUFF
11.31 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE
14.29 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS
16.51 EL DIARIO DE LA PRINCESA
19.02 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE
22.00 JACKIE
23.51 LONDRES BAJO FUEGO
TCM
07.00 LOST - T. 3 - EP. 14 - EXPOSE
13.30 LOS SUPLENTES
15.33 EL MEJOR
17.58 SOMOS MARSHALL
20.23 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO
23.00 S.W.A.T.
TNT
06.56 LA ERA DEL ROCK
09.07 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA
11.27 GODZILLA
13.43 LA LEYENDA DE TARZÁN
15.52 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELE
18.28 SON COMO NIÑOS 2
20.21 HOTEL TRANSYLVANIA 2
22.00 JUEGO DE ARMAS
SPACE
06.00 MANNY
07.10 ESCAPE A LA VICTORIA
09.18 CONDENA BRUTAL
11.12 BATMAN INICIA
13.44 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
16.49 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA
19.31 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA
22.00 MONZÓN - T. 1 - EP. 7 - EL LINYERA Y EL DANDY
23.09 LOBO GUERRERO 2
CINECANAL
11.25 HOTEL TRANSYLVANIA
13.20 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS PECULIARES
15.35 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT
18.05 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
19.45 PERCY JACKSON Y EL MAR DE LOS MONSTRUOS
22.00 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS
UNIVERSAL
06.50 ELEMENTARY - T. 6 - EP. 4 - SE ACABÓ EL TIEMPO
08.35 DR. HOUSE - T. 6 - EP. 18 - EL CABALLERO MEDIEVAL
10.25 ELEMENTARY - T. 7 - EP. 4 - LUZ ROJA, LUZ VERDE
11.20 LA FORENSE - T. 1 - EP. 4 - VELOZ O MUERTO
12.15 RANSOM - T. 1 - EP. 12 - REFUGIO
13.10 MACGYVER - T. 3 - EP. 7 - CHATARREROS + DISCO RÍGIDO + LIBÉLULA
15.00 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 10 - EP. 18 - EQUIPAJE
19.30 MISIÓN. IMPOSIBLE - NACIÓN SECRETA
22.00 ELYSIUM
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*DOMINGO 28, SUBMARINO AMARILLO, PRISMA Y SOMBRAS Y TRAPOS.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO Nº 2723)
*EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.
*EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS.
MIRADOR DEL COMPLEJO J. F. IBARRA
(AV. BELGRANO Y 9 DE JULIO)
*DOMINGO 28, A LAS 20.30, SE PRESENTARÁ “CAFUNÉ”, CON MÚSICA BRASILEÑA. EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR CECILIA NAZAR, ARIEL “GOMA” HERRERA, HUGO PALMAR Y JUAN MANUEL PAOLETTI.
CASA ARGAÑARAZ
(LIBERTAD 175)
*DOMINGO 28, A LAS 16.30,TEATRO PARA CHICOS,SHOW DE MAGIA CON EL MAGO ZERROT CON REQUETEJUEGOSMÁGICOS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 2 DE AGOSTO, “Q’ PEÑA” CON LOS DEL VINALAR, ALMA COPLERA,Y ARTISTAS INVITADOS.
CINES
SUNSTAR
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
28/07 -13:40 hs (Cast) 15:30 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)
TOY STORY 4 (3D)
ANIMACION (ATP)
HASTA EL 31/07 - 19:20 hs (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (3D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
28 AL31 /07 -21:30 hs (Cast)
El REY LEÓN (3D)
ANIMACION (ATP)
28 /07 14:00 hs (Cast) 16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
El REY LEÓN (2D)
ANIMACION (ATP)
28/07 -13:20 hs (Cast) 16:00 hs (Cast) 18:45 hs (Cast) 21:30 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACION (ATP)
28/07 -13:20 hs (Cast) 15:10 hs (Cast) 17:10 hs (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (2D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 31/07 -19:00 hs (Cast)
INFIERNO EN LA TORMENTA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
28AL 31/07 22:35 hs (Subt
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACION (ATP) HASTA EL 28/07 -14:10 hs (Cast) 16:15 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)
ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
28AL 31/07 22:35 hs (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
INFIERNO EN LA TORMENTA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20- 22:50- ESTRENO
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 12:30- 15:30- 18:10- 20:10- 22:40-
CASTELLANO 3D 15:00- 17:30-
TOY STORY 4 ATP
CASTELL. 2D 13:40 -18:00- 20:40-
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA ATP CASTELL.2D 22:20 -
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 13:30 - 16:00-
VENTA ANTICIPADA
BTS: Bring the Soul (subtit, desde el 07 AL 11-08
MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 18:00HS
SABADO 16:00HS
DOMINGO 20:00HS