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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 28 de julio de 2019

- 20:48 Cartelera

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

18.00 RELATOS CRIMINALES

19.00 CINE. QUÉDATE A MI LADO

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE QUÉDATE A MI LADO (CONTINUACIÓN)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.30 EL CHALLENGE, DESAFÍO DE ESTILISTAS

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA

 

TV PÚBLICA

11.00 AUTOMOVILISMO

14.30 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

21.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

22.00 EL MARGINAL 3

23.00 JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

 

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 VEER

14.30 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

 

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

23.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

 

CANAL 14

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 ALTO CONTRASTE

18.30 EL PODIO

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. NICOLÁS AVELLANEDA

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

 

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.02 HANK Y ASHA

07.25 EL DIARIO DE LA PRINCESA

09.35 THE DUFF

11.31 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE

14.29 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS

16.51 EL DIARIO DE LA PRINCESA

19.02 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE

22.00 JACKIE

23.51 LONDRES BAJO FUEGO

 

TCM

07.00 LOST - T. 3 - EP. 14 - EXPOSE

13.30 LOS SUPLENTES

15.33 EL MEJOR

17.58 SOMOS MARSHALL

20.23 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO

23.00 S.W.A.T.

 

TNT

06.56 LA ERA DEL ROCK

09.07 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

11.27 GODZILLA

13.43 LA LEYENDA DE TARZÁN

15.52 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELE

18.28 SON COMO NIÑOS 2

20.21 HOTEL TRANSYLVANIA 2

22.00 JUEGO DE ARMAS

 

SPACE

06.00 MANNY

07.10 ESCAPE A LA VICTORIA

09.18 CONDENA BRUTAL

11.12 BATMAN INICIA

13.44 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

16.49 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

19.31 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

22.00 MONZÓN - T. 1 - EP. 7 - EL LINYERA Y EL DANDY

23.09 LOBO GUERRERO 2

 

CINECANAL

11.25 HOTEL TRANSYLVANIA

13.20 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS PECULIARES

15.35 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT

18.05 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

19.45 PERCY JACKSON Y EL MAR DE LOS MONSTRUOS

22.00 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

 

UNIVERSAL

06.50 ELEMENTARY - T. 6 - EP. 4 - SE ACABÓ EL TIEMPO

08.35 DR. HOUSE - T. 6 - EP. 18 - EL CABALLERO MEDIEVAL

10.25 ELEMENTARY - T. 7 - EP. 4 - LUZ ROJA, LUZ VERDE

11.20 LA FORENSE - T. 1 - EP. 4 - VELOZ O MUERTO

12.15 RANSOM - T. 1 - EP. 12 - REFUGIO

13.10 MACGYVER - T. 3 - EP. 7 - CHATARREROS + DISCO RÍGIDO + LIBÉLULA

15.00 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 10 - EP. 18 - EQUIPAJE

19.30 MISIÓN. IMPOSIBLE - NACIÓN SECRETA

22.00 ELYSIUM

 

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*DOMINGO 28, SUBMARINO AMARILLO, PRISMA Y SOMBRAS Y TRAPOS.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

*EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.

*EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS.

MIRADOR DEL COMPLEJO J. F. IBARRA

(AV. BELGRANO Y 9 DE JULIO)

*DOMINGO 28, A LAS 20.30, SE PRESENTARÁ “CAFUNÉ”, CON MÚSICA BRASILEÑA. EL GRUPO ESTÁ INTEGRADO POR CECILIA NAZAR, ARIEL “GOMA” HERRERA, HUGO PALMAR Y JUAN MANUEL PAOLETTI.

CASA ARGAÑARAZ

(LIBERTAD 175)

*DOMINGO 28, A LAS 16.30,TEATRO PARA CHICOS,SHOW DE MAGIA CON EL MAGO ZERROT CON REQUETEJUEGOSMÁGICOS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 2 DE AGOSTO, “Q’ PEÑA” CON LOS DEL VINALAR, ALMA COPLERA,Y ARTISTAS INVITADOS.

 

CINES

SUNSTAR

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

28/07 -13:40 hs (Cast) 15:30 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACION (ATP)

HASTA EL 31/07 - 19:20 hs (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (3D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

28 AL31 /07 -21:30 hs (Cast)

El REY LEÓN (3D)

ANIMACION (ATP)

28 /07 14:00 hs (Cast) 16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACION (ATP)

28/07 -13:20 hs (Cast) 16:00 hs (Cast) 18:45 hs (Cast) 21:30 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACION (ATP)

28/07 -13:20 hs (Cast) 15:10 hs (Cast) 17:10 hs (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 31/07 -19:00 hs (Cast)

INFIERNO EN LA TORMENTA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

28AL 31/07 22:35 hs (Subt

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACION (ATP) HASTA EL 28/07 -14:10 hs (Cast) 16:15 hs (Cast) 18:20 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

28AL 31/07 22:35 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

HÍPER LIBERTAD

INFIERNO EN LA TORMENTA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:50- ESTRENO

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 12:30- 15:30- 18:10- 20:10- 22:40-

CASTELLANO 3D 15:00- 17:30-

TOY STORY 4 ATP

CASTELL. 2D 13:40 -18:00- 20:40-

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA ATP CASTELL.2D 22:20 -

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 13:30 - 16:00-

VENTA ANTICIPADA

BTS: Bring the Soul (subtit, desde el 07 AL 11-08

MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 18:00HS

SABADO 16:00HS

DOMINGO 20:00HS


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