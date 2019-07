Vanesa González adelanta “Apache”

27/07/2019 - 20:49 Pura Vida

En el marco de esta suerte de moda de las biografías de famosos, el 16 de febrero llegará a la pantalla de Netflix la vida del futbolista Carlos Tévez, a quien se lo conoce como el “Apache”, en alusión a la villa, “Fuerte Apache” que lo vio crecer.

En la serie, la actriz Vanesa González encarna a la tía de Carlitos, Adriana Martínez, quien se transforma en su “madre adoptiva” luego del accidente con agua hirviendo que lo dejó con el 50% del cuerpo quemado, con apenas 8 meses de vida.

En la biopic, dirigida por Adrián Caetano, no se puede representar la vida del ídolo popular sin tener en cuenta el contexto en el cual nació y creció, es por eso que usar como locación el barrio Ejército de los Andes (como verdaderamente se llama Fuerte Apache) fue vital a la hora de recrear ciertos momentos cruciales, según lo reflejó la actriz en una entrevista con Teleshow.

“Es un lugar que necesita de ese planteo porque suceden muchas cosas. A la vez en ese lugar la gente convive y tiene un código que está buenísimo que es, cada uno acá respeta al otro en los horarios que tenga, con los ruidos que tenga. Eso es un código y así filmamos ahí adentro”, contó Vanesa.

Y agregó: “Sabíamos que esa es su casa y teníamos que ser parte de ese código. No era la idea invadir a nadie, ni ver la vida de nadie, sino que íbamos a contar la historia, que también es la historia de ellos”.

Acerca de los propios códigos que observó en el propio seno familiar de Tévez, señaló: “Él nació con las complicaciones que puede tener ese mundo, que puede tener muchas marginalidades sociales. Pero se vinculaba con sus dos madres a las que pudimos conocer. Me impactó mucho cómo asume su forma de nacer y cómo creció con ese amor, que si las cosas no hubieran sido como fueron, no hubiera tenido al vida que hoy tiene”.

Vanesa ya había trabajado con Caetano en el 2010 en el unitario “Lo que el tiempo nos dejó” y por eso lo describe como un director “sensible a la hora de crear la vida de la escena”.

En ese marco, habló de las licencias del director para crear esta ficción. “Cuando uno cuenta la vida de alguien es difícil que todo sea auténtico, uno no lo vivió. Si bien la estructura es sobre hechos reales, es una ficción. Es cierto también que mucha gente sea fanática y espera cierto idilio”, resumió.