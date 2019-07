27/07/2019 - 21:21 Mundo River

River no arrancó bien su debut en la Superliga 2019/2020 y para Matías Suárez no fue la excepción. Tras fallar el penal ante Cruzeiro en la Libertadores, el delantero no tuvo su mejor noche ante Argentinos, en La Paternal.

El “Pelado” Silva le ganó la pelota al paraguayo Robert Rojas, Suárez no pudo despejar de cabeza y le dejó el balón servido a Damián Batallini para que rompa el cero ante el “Millonario”.