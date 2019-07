Los Pumas ‘7 ya están entre los cuatro mejores

28/07/2019 - 02:18 Deportivo

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas ‘7, se clasificó anoche a las semifinales de la competencia masculina en los Juegos Panamericanos Lima 2019, al derrotar por 12 a 7 a su par de Canadá, en el partido que cerró la etapa preliminar en la Zona B.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora obtuvo una ajustada victoria con un try marcado, a un minuto del final, por Lautaro Bazán Vélez.

De este modo, Los Pumas ‘7 lograron la primera posición en el grupo, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones.

El viernes pasado, el equipo albiceleste había derrotado a Jamaica por 52 a 0, con puntos convertidos por Francisco Ulloa (16 puntos, producto de dos tries y tres conversiones), Fernando Luna (10, dos tries), Santiago Mare (6, tres conversiones), Tomás Vanni (5), Germán Schulz (5), Felipe Del Mestre (5) y Matías Osadczuk (5), todos por un apoyar un try.

Y ayer, en horario matutino, derrotó a Uruguay por 32 a 0, con una gran actuación en la que dejó en evidencia su chapa de candidato.

En el clásico rioplatense, el equipo argentino fue mucho más, a partir de los tries que marcaron Santiago Álvarez, Santiago Mare, Felipe Del Mestre, Luciano González, Francisco Ulloa y Franco Sábato.

Los Pumas ‘7 jugarán hoy, desde las 13.40 (hora argentina), una de las semifinales ante la representación de los Estados Unidos.

La Argentina deberá jugar con gran concentración para conservar el invicto y lograr acceder a la final de la competencia.

Las mujeres

En tanto, entre las mujeres, el conjunto argentino acumuló su segunda derrota en el certamen, al caer ante su par de los Estados Unidos, por 49 a 0. Aunque luego las chicas argentinas se reinvindicaron y tuvieron la primera alegría de la tarde, al batir a Trinidad y Tobago, por 46 a 0.