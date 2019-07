La escena eliminada de Avengers: Endgame que podría haber emocionado a sus fans

28/07/2019 - 21:13 Mundo Web

Una escena eliminada del final de 'Avengers: Endgame', la película más taquillera de la historia, fue publicada para deleite de los fans de la saga.

La conmovedora secuencia, que no formó parte del final épico y emotivo de la película, recoge lo que sucede justo después de la muerte de Tony Stark, que se sacrificó para derrotar a Thanos. Ojo de Halcón es el primero en hincar una rodilla y agachar la cabeza para saludar a su compañero caído, seguido de Pantera Negra, Capitana Marvel y muchos otros héroes, que, uno por uno y en silencio, le rinden un sentido homenaje a Tony.

Los directores Joe y Anthony Russo explicaron a USA Today que se trata de "una escena hermosa con actuaciones conmovedoras", pero que la filmaron antes de grabar el funeral de Tony Stark. "La escena del funeral se convirtió finalmente para nosotros en una reflexión con más resonancia y más emocional sobre la muerte de Tony", añaden.

We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment → https://t.co/Y0tiB90wX7 pic.twitter.com/QZDxovUCT2