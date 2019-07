Ivanna Speranza: “Ir a cantar delante del maestro Luciano Pavarotti no era fácil”

28/07/2019 - 21:10 Pura Vida

¿Fue providencial el haber tenido como maestro, en Italia, a Luciano Pavarotti para que tu sueño de niña se pudiera hacer realidad?

Sí, porque eso fue un regalo de la vida, sin dudas. También eso me demostró a mí misma que era capaz de ponerme a prueba a mí misma. Ir a cantar delante del maestro Luciano Pavarotti no era fácil. Eso me demostró que yo era capaz de enfrentar desafíos. Para mí fue fundamental tener no solamente la humildad porque al lado de la humildad hace falta el coraje y la determinación. Ninguna de las dos cosas sirve si no está la otra. La unión de ambas cosas me dio la posibilidad de obtener resultados. Tengo que ser agradecida porque yo, a mis 42 años, he trabajado en los cinco continentes, he obtenido premios en Europa y he sido nombrada Embajadora Cultural en Oriente. Este año he vuelto a estar en Japón y dos veces en Corea. Acabo de hacer una gira mundial que partió desde Venecia y abarcó todos los continentes. No es lo más importante ser popular, lo más importante es ser bueno en lo que uno hace y útiles a la sociedad. Esto es lo que también debemos inculcar a los jóvenes. Estoy muy feliz de todo lo que he realizado hasta el momento. Soy una persona que sigo estudiando, perfeccionándome y proyectándome en lo que amé desde toda mi vida.