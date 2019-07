Revelan el único lugar real de la película El Rey León

28/07/2019 - 21:12 Mundo Web

"Este es el único plano real en 'El rey león'", escribió el cineasta, adjuntando la foto de un ocaso. "Hay 1.490 planos creados por animadores y artistas de CG. Colé solo uno que, en realidad, fotografiamos en África para ver si alguien se daba cuenta. Es el plano inicial de la película, cuando comienza la canción El ciclo de la vida".

'El rey león' ya ha recaudado 751 millones de dólares en todo el mundo desde que fue estrenada el pasado 19 de julio. La película original, de animación tradicional, se estrenó en 1994 y ganó dos premios Óscar —en las categorías de mejor banda sonora y mejor canción original—, así como tres Globos de Oro en las mismas categorías, junto con la de mejor comedia o musical.

"Este es el único plano real en 'El rey león'", escribió el cineasta, adjuntando la foto de un ocaso. "Hay 1.490 planos creados por animadores y artistas de CG. Colé solo uno que, en realidad, fotografiamos en África para ver si alguien se daba cuenta. Es el plano inicial de la película, cuando comienza la canción El ciclo de la vida".



'El rey león' ya ha recaudado 751 millones de dólares en todo el mundo desde que fue estrenada el pasado 19 de julio. La película original, de animación tradicional, se estrenó en 1994 y ganó dos premios Óscar —en las categorías de mejor banda sonora y mejor canción original—, así como tres Globos de Oro en las mismas categorías, junto con la de mejor comedia o musical.

This is the only real shot in #TheLionKing. There are 1490 rendered shots created by animators and CG artists. I slipped in one single shot that we actually photographed in Africa to see if anyone would notice. It is the first shot of the movie that begins The Circle of Life. pic.twitter.com/CO0spSyCv4